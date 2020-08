Xiaomi Mi 10 Ultra ufficiale: refresh rate da 120 Hz, ricarica rapida 120W e zoom 120x

Oggi, Xiaomi celebra il suo decimo anniversario in Cina e per l’occasione, il produttore ha presentato nuovi prodotti tra cui l’atteso modello di fascia alta nel segno del numero 120, il Mi 10 Ultra.

Solo pochi mesi fa, Xiaomi ha lanciato due versioni del suo top di gamma, Mi 10 e Mi 10 Pro ma il produttore intende elevare l’asticella ancora più in alto con il modello “Ultra”.

In termini di caratteristiche, lo smartphone è simile ai suoi predecessori: troviamo infatti un processore Snapdragon 865, memorie in formato LPDDR5 e archiviazione in UFS 3.1. Presente all’appello anche la connettività 5G e Wi-Fi 6.

Xiaomi Mi 10 Ultra si distingue dai suoi predecessori in termini di ricarica rapida. Mentre il Mi 10 Plus era limitato a 50W di potenza e il Mi 10 offriva solo una ricarica da 30W, Xiaomi Mi 10 Ultra è il primo smartphone sul mercato compatibile a essere dotato di una ricarica rapida da 120W abbinato ad una batteria da 4.500 mAh. Abbastanza per offrire una ricarica completa dello smartphone in 23 minuti. In cinque minuti, invece, il caricabatterie in dotazione consente di ricaricare il 41% della batteria.

Anche per quanto riguarda il reparto fotografico Xiaomi propone il numero 120. Lo Xiaomi Mi 10 Ultra è infatti dotato di un teleobiettivo con ottica x10 e zoom digitale x120 oltre ad un sensore principale da 48 Megapixel, un sensore ultra grandangolare da 20 Megapixel e un sensore per la modalità ritratto con zoom x2 da 12 Megapixel. Per i video la risoluzione ufficiale garantita e supportata è l’8K.

Per quanto riguarda lo schermo, Xiaomi Mi 10 Pro incorpora un pannello Oled da 6,67 pollici compatibile con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz con una definizione di 2340 x 1080 pixel per raggiungere una luminosità di 1200 cd/m² in condizioni di luce intensa.

Lo Xiaomi Mi 10 Ultra è stato annunciato solo per il mercato cinese al prezzo di 5299 yuan (648 euro) per la versione da 8/128 GB e 6999 yuan (856 euro) per 12/512 GB.