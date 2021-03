Xiaomi Mi 10S ufficiale in Cina con Snapdragon 870

Xiaomi Mi 10S è ufficiale in Cina. Si tratta di un modello molto simile a Xiaomi Mi 10 dello scorso anno ma con un SoC più recente quale lo Snapdragon 870 annunciato a gennaio 2021.

Meno performante di Snapdragon 888, questo chip rimane orientato verso la fascia alta il che significa che Mi 10S è uno smartphone con una scheda tecnica migliorata, ma senza particolari rivoluzioni.

Troviamo da 8 a 12 GB di Ram LPDDR5 sono lì per supportare il SoC di Qualcomm, oltre allo spazio di archiviazione UFS 3.0 che va da 128 a 256 GB a seconda della versione scelta.

Per il resto nessuna sorpresa: troviamo uno schermo Amoled a 90 Hz e Full-HD+ protetto da Gorilla Glass 5. Il pannello è forato nell’angolo in alto a sinistra da una notch che ospita il sensore fotografico frontale da 20 Megapixel.

Nella parte posteriore, il modulo ha quattro sensori: uno principale da 108 Megapixel associato ad un ultra grandangolare da 13 Megapixel e due sensori da 2 Megapixel utilizzati rispettivamente per le macro e la profondità di campo.

Xiaomi Mi 10S sfrutta l’interfaccia MIUI 12 basata su Android 11. Altre caratteristiche degne di nota come lettore di impronte digitali sullo schermo, rete 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC e doppia SIM. Non dimentichiamo la presenza di due altoparlanti stereo di Harman Kardon per un suono stereo come quello che offre lo Xiaomi Mi 11.

Prezzo e uscita

In Cina, i preordini per lo Xiaomi Mi 10S sono già iniziati con un prezzo al cambio per la versione 8/128 GB pari a 420 euro. Probabile il debutto in Europa nei prossimi mesi.