Xiaomi Mi A3 pronto al debutto: ecco le specifiche tecniche

Xiaomi ha annunciato il suo medio di gamma Mi A2 nello stesso periodo dell’anno scorso, il che significa che possiamo aspettarci il suo successore proprio nelle prossime settimane. Considerando alcuni rendering e specifiche recentemente trapelate, il nuovo Mi A3 potrà contare su vari miglioramenti.

Scavando a fondo intuiamo facilmente che Mi A3 sarà una versione globale di Mi CC9e, uno smartphone già annunciato e rilasciato in Cina. I rumors suggeriscono che il telefono sarà disponibile in tre colorazioni: bianco, blu e grigio. A differenza del precedente modello però Mi A3 avrà una piccola notch per ospitare la fotocamera anteriore da 32 Megapixel.

Specifiche tecniche

Guardando alle specifiche ci sarà un display Amoled da 6.0 pollici con una risoluzione Full-HD di 2240×1080 pixel e una densità di 409 ppi. Lo scanner di impronte digitali fisico di Mi A2 scomparirà e anche per la fascia media avremo un lettore di impronte digitali sotto il display.

Le immagini trapelate mostrano anche che il Mi A3 avrà un sistema di tre fotocamere posteriori con un sensore da 48 Megapixel, un’unità da 8 Megapixel e una fotocamera da 2 Megapixel. La dimensione massima dell’apertura sarà f/1,79.

All’interno troveremo il processore octa-core Qualcomm Snapdragon 665 con 4 core Kryo 260 basati su Cortex A73 con clock a 2.0GHz e 4 core basati su Kryo 260 Cortex A53 con clock a 1.8 GHz. Rispetto allo Snapdragon 660 da 14 nm che ha alimentato il Mi A2, questo SoC si basa sul processo di produzione a 11 nm. Insieme ci saranno poi 4GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna mentre la batteria sarà da 4.000 mAh e il software Android One.

Uscita e prezzo

Mi A3 non dovrebbe costare più di 200 euro. Ulteriori dettagli sono attesi nei prossimi giorni poiché Xiaomi ha annunciato che il telefono sarà presto disponibile.