Xiaomi ha ufficialmente svelato la nuova versione del suo famoso fitness tracker: Mi Band 4. La buona notizia è che migliora ma rimane comunque ad un prezzo accessibile.

Come un fitness tracker economico che si collega a Google Fit, ci sono davvero pochissime alternative di pari livello. Xiaomi Mi Band 4 mantiene molto del vecchio design ma aggiunge alcune funzioni extra. Partiamo subito con il sottolineare che il display monocromatico ora diventa un display AMOLED a colori da 0,95 pollici per un’esperienza ancora migliore. Ciò dovrebbe consentire ad avere più informazioni oltre ad essere molto più luminoso di prima.



Mi Band 4 include nuovamente resistenza all’acqua fino a 5ATM, il che significa che ci si potrà nuotare insieme. Mantiene il sensore a sei assi per il rilevamento del movimento presumibilmente più accurato o utilizzando una delle modalità di tracciamento degli esercizi pre-programmate.



L’azienda cinese promette ancora una notevole durata della batteria di 20 giorni e include anche il rilevamento della frequenza cardiaca 24 su 24. Il nuovo modello NFC avrà una durata leggermente inferiore della batteria e include la possibilità di effettuare pagamenti utilizzando Alipay e pagamenti con carta di credito in Cina oltre che l’assistente vocale cinese.











Xiaomi ha anche presentato Avengers Mi Band 4 in edizione limitata per celebrare il lancio del dispositivo. Viene fornito con una serie di bande intercambiabili e un dispositivo Mi Band 4 inciso con cartoline e box art in edizione limitata.



Per quanto riguarda i prezzi e il rilascio, Xiaomi Mi Band 4 costerà 169 Yuan (circa 21 euro) mentre la variante NFC costerà 229 Yuan (circa 29 euro). In Cina debutterà il 14 giugno mentre non è noto quando Mi Band 4 arriverà in Italia.