IOS 13: ecco il primo Jailbreak

Nel 2019 sono pochi gli utenti iPhone interessati al jailbreak dei loro dispositivi. L’operazione di “sblocco” non è più facile come una volta e i metodi per sbloccare l’iPhone arrivano sempre in ritardo rispetto agli aggiornamenti della casa madre.

Questo è uno dei motivi per cui alcuni ritardano l’update alle versioni più recenti del sistema operativo sperando che qualcuno pubblichi un jailbreak che consenta loro di liberare tutta la potenza dell’iPhone e accedere a più app e opzioni di personalizzazione.

Questa volta però sembra essere andato storto qualcosa nei piani di Apple e il jailbreak che sta facendo il giro del Web riguarda proprio iOS 13 appena presentato.

Lo sviluppatore @iBSparkes ha pubblicato una foto di quello che sembra essere un iPhone 8 jailbroken con iOS 13 beta e Cydia. Inutile dire che questo non è un jailbreak pubblico ma solo un “annuncio” che non ne svela il metodo.

Il Jailbreaking di una versione iOS nei suoi primi giorni è certamente sorprendente, anche se vale la pena sapere che c’è un’alta probabilità che Apple applichi una patch nel sistema operativo prima che venga distribuito su scala globale.

D’altro canto, gli sviluppatori che cercano ancora falle in iOS di certo non si arrenderanno così facilmente…