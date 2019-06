Apple ha presentato in anteprima iOS 13, introducendo un nuovo look per l’iPhone e ufficializzando la tanto attesa modalità Dark oltre a nuovi modi per sfogliare e modificare foto, accedere ad app e siti Web. iOS 13 è più veloce e più reattivo grazie alle ottimizzazioni integrate in tutto il sistema che migliorano l’avvio delle app, riducono le dimensioni di download delle app stesse e rendono Face ID ancora più veloce (fino al 30%).

Dark Mode per iPhone

La modalità notte assicura all’iPhone un look completamente diverso, grazie a una nuova combinazione di colori scuri attivi a livello di sistema e in tutte le app native.

La Dark Mode offre una nuova esperienza visiva, specialmente in ambienti scarsamente illuminati. La modalità scura è disponibile per gli sviluppatori di app di terze parti per l’integrazione nelle proprie app e può essere programmata affinché si attivi automaticamente alla sera o in un determinato momento scelto dall’utente.

Navigazione più semplice e nuovi strumenti di modifica per le foto

Utilizzando il machine learning dello smartphone, Photos rende più ordinata la libreria, evidenzia le immagini migliori, nascondendo automaticamente le foto simili e mostrando gli eventi più significativi della giornata, del mese o dell’anno. Foto e video sono ora organizzati in modo più intelligente, con il risultato di rendere più semplice la navigazione, la visualizzazione e il recupero dei propri ricordi.

La modifica delle foto è ora più intuitiva con nuovi strumenti a disposizione. Con un semplice tocco, gli effetti possono essere aumentati o diminuiti; in iOS 13, la maggior parte degli strumenti di fotoritocco sono ora disponibili per l’editing video, per ruotare, ritagliare o applicare i filtri direttamente nell’app Foto.

Le nuove opzioni di illuminazione dei ritratti permettono di regolare gli effetti di luce, aumentandone l’intensità o levigando perfettamente la pelle. iOS 13 integrerà tanti nuovi filtri.

Mappe in 3D View

Apple offre una nuova esperienza di Maps con copertura stradale più ampia, più dati per la navigazione pedonale, indirizzi più precisi e copertura del terreno più dettagliata. Come conseguenza le mappe appaiono migliorate, con l’aggiunta della 3D View che – proprio come la celebre Street View di Google – rende possibile un’esperienza di navigazione più immersiva. Adesso, Mappe di Apple consente di muoversi fra le vie, strade e piazze grazie a fotografie scattate in HD e realizzate dall’azienda californiana dopo aver percorso oltre 4 milioni di chilometri.

Accesso rapido e privato con Apple

Apple ha inoltre introdotto un nuovo modo per accedere in modo semplice e rapido a app e siti web. Anziché utilizzare un account social o compilare moduli, verificare indirizzi email o scegliere password, i clienti possono semplicemente utilizzare l’ID Apple per l’autenticazione e Apple proteggerà la privacy degli utenti fornendo agli sviluppatori un ID casuale univoco.

La developer preview di iOS 13 è disponibile per i membri dell’Apple Developer Program su developer.apple.com a partire da oggi. Una beta pubblica sarà disponibile per gli utenti iOS entro questo mese su beta.apple.com.

Le nuove funzionalità software saranno disponibili in autunno come aggiornamento software gratuito per iPhone 6s e versioni successive.