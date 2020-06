Xiaomi Mi Band 5: quattro colorazioni e quattro novità principali

Il design e le funzionalità dell’attesissima Xiaomi Mi Band 5 sono emerse in un nuovo poster trapelato sul Web. Avremo a che fare con quattro diverse varianti del fitness tracker che sarà nero ma con un cinturino in silicone nelle colorazioni: verde scuro, rosso, giallo e nero.

Mi Band 5 avrà un display a colori proprio come l’attuale modello e, ovviamente, sarà di tipo OLED per garantire contrasti elevati, neri profondi e un basso consumo energetico. Una variante NFC di questo fitness tracker approderà in Cina con l’augurio che possa arrivare anche in Europa.

Le 4 principali funzionalità

Xiaomi Mi Band 5 debutterà con tracking SpO2, PAI e integrazione Alexa. Tutte queste sono funzioni completamente nuove per il fitness tracker Xiaomi: il monitoraggio SpO2 tornerà sicuramente utile per un numero limitato di persone mentre la PAI altro non è che un parametro che indica l’attività personale sulla base dei dati relativi al monitoraggio del battito cardiaco. Infine, il supporto ad Alexa permetterà di controllare i dispositivi compatibili utilizzando Mi Band 5.

Ma non è tutto. Sembra che Mi Band 5 arriverà con un caricabatterie completamente inedito: un recente rumors ha suggerito che ci sarà un nuovo caricatore magnetico più semplice e pratico da utilizzare.

Uscita e prezzo

Il lancio di Xiaomi Mi Band 5 è previsto per l’11 giugno in Cina mentre il lancio globale avverrà poco dopo. Come da tradizione, il prezzo sarà particolarmente aggressivo e inferiore ai 40€.