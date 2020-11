Xiaomi Mi Box 4S Pro ufficiale con supporto ai video 8K

Xiaomi offre una vasta gamma di set-top box della serie Mi Box e di recente ha ampliato il ventaglio prodotti con il lancio di Mi Box 4S e Mi TV Stick. Oggi è stato il giorno della presentazione del Mi Box 4S Pro in Cina che arriva con un’importante novità: la riproduzione di video 8K, rendendolo uno dei pochissimi streaming box compatibili con questa risoluzione disponibili al giorno d’oggi sul mercato.

Ma questo non è l’unico aggiornamento di Mi Box 4S Pro perché dispone anche del supporto HDMI 2.1, un piccolo ma significativo aumento di HMDI 2.0 sul Mi Box 4S standard.

I dettagli sul processore e il resto delle specifiche del Mi Box 4S Pro sono ancora un mistero. Tuttavia, dato il suo aspetto e l’ingombro, dovrebbe condividere anche la maggior parte dell’hardware del modello del 2018 con chipset Amlogic S905X quad-core a 64 bit a quattro core CPU ARM Cortex-A53 e GPU Mali 450. Il dispositivo dovrebbe supportare Wi-Fi dual-band 5. Probabilmente offrirà anche una porta USB 2.0, un jack per cuffie da 3,5 mm e una porta di ingresso d’alimentazione.

Anche la capacità di archiviazione è stata raddoppiata da 8 GB a 16 GB sebbene ci siano sempre 2 GB di RAM, supporta i controlli vocali Bluetooth e la proiezione dello schermo del telefono cellulare mentre il software sarà MIUI TV in attesa di un suo sbarco in Europa con Google Tv.

Il Mi Box 4S Pro è ora disponibile per i preordini in Cina a 399 yuan (circa 51€ al cambio) con la speranza che l’azienda lo lanci in altri mercati. Ad oggi, le alternative 8K ancora scarseggiano…