Xiaomi Mi Watch Revolve potrebbe arrivare in Europa

Alla fine del 2019, uno smartwatch del nome Xiaomi Mi Watch Color è venuto allo scoperto sfoggiando un formato ispirato a quello dell’Apple Watch ma con il solito rapporto qualità-prezzo firmato Xiaomi. Tuttavia, questo modello non ha mai visto la luce in Italia e in Europa.

Da quello che sappiamo però, Mi Watch Color dovrebbe essere commercializzato a livello internazionale con un nome diverso: Xiaomi Mi Watch Revolve. Questa informazione arriva dagli sviluppatori XDA che hanno trovato menzioni di un prodotto simile nell’ultima versione dell’app Mi Watch.

Se Xiaomi Mi Watch Revolve dovesse effettivamente presentare la scheda tecnica del Mi Watch Color avremmo quindi uno schermo AMOLED da 1,39 pollici con una definizione di 454 x 454 pixel. Per il monitoraggio dell’attività, un GPS, un cardiofrequenzimetro, il monitoraggio del sonno, un barometro, un giroscopio e un accelerometro. Puoi contare anche sulla compatibilità NFC e Bluetooth 5.0, nonché su una bussola e un sensore di luce ambientale.

La batteria da 420 mAh promette un’autonomia di 14 giorni. Infine, possiamo aspettarci che Xiaomi Mi Watch Revolve sia resistente all’acqua (5 ATM). Resta da vedere se il pubblico occidentale avrà diritto a un’interfaccia basata su WearOS di Google.

Una fonte di Xiaomi France ha suggerito che l’azienda si stava preparando per un annuncio quest’estate ma assolutamente nulla ci consente di sapere se l’evento in questione riguarda Mi Watch Revolve o se dovremmo attenderci un altro prodotto.