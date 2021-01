Xiaomi Mi Watch ufficiale in Italia | Prezzo lancio 99€ solo domani

Si amplia l’ecosistema Xiaomi in Italia con l’arrivo del nuovo Mi Watch, smartwatch super accessoriato ideale per gli sportivi e per chi vuole rimanere sempre connesso.

Mi Watch debutta con un ampio display Amoled da 1,39 da pollici a cui si affianca un tasto sport sul lato che può essere utilizzato i vari modi ma che fa della sua praticità l’aspetto chiave. Il software al suo interno non è Google Wear OS ma una versione proprietaria di Xiaomi che permette l’accesso istantaneo ad oltre 117 modalità di esercizio.





Per tenere sotto controllo le proprie performance, Mi Watch è dotato di sei diversi sensori e GPS che offrono i parametri chiave per la salute come la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue e dati ambientali come la pressione dell’aria. Il dispositivo è ultraleggero e garantisce una lunga durata perfetta per l’uso quotidiano.

Lato autonomia, ci vogliono solo due ore di ricarica per garantirsi una durata della batteria di 16 giorni.

“Dopo il travolgente successo della serie Mi Band, finalmente portiamo sul mercato italiano il tanto atteso Mi Watch” ha dichiarato Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia. “Siamo felici di poter ora offrire ai nostri Mi Fan e a tutti gli appassionati di tecnologia uno smartwatch dal design leggero, dotato di una tecnologia all’avanguardia e pensato per promuovere stili di vita di ogni tipo, dai più sportivi fino ai fashion addicted.”

Prezzo e uscita

Da domani, venerdì 15 gennaio, Mi Watch sarà disponibile su mi.com, Amazon e presso i Mi Store Italia in tre diverse colorazioni: Beige, Black e Navy Blue, al prezzo consigliato di 129,99€.

Segnaliamo che solo per le prime 24 ore, Mi Watch Black sarà disponibile su mi.com e Amazon ad un prezzo di lancio di 99,99€.