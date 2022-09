Xiaomi Mijia Cooking Robot è l’alternativa cinese al Bimby per la tua cucina

Dopo Monsieur Cuisine della Lidl, tocca a Xiaomi provare a competere con il Bimby di Vorwerk. Questi robot da cucina sono progettati per essere i nostri migliori alleati in cucina: sono in grado di scottare, cuocere a fuoco lento, cuocere a vapore, mescolare, mescolare, tritare, frullare, emulsionare, macinare, pesare…con un touch screen collegato.

Questo ci permette di sfogliare migliaia di ricette che potremo poi seguire passo passo fino al risultato finale. Un vero assistente in cucina che ha conquistato molte persone in Italia e non solo.

Oltre 200 ricette su un display da 8 pollici

Xiaomi afferma che ci sono 35 modi diversi per utilizzare il dispositivo intelligente, dalla macinazione delle spezie al soffritto. Si può pesare fino a 1 grammo, con una capacità di volume massima di 2,2 L e una velocità di rotazione da 40 a 12.000 giri/min.

Inoltre, potremo cucinare fino a tre diversi piatti contemporaneamente nella pentola principale, nel cestello e nel cestello. La tecnologia del calore a induzione 3D dovrebbe fornire un riscaldamento rapido e uniforme, fino a 180°C.

Si potranno visualizzare oltre 200 ricette e tutorial sul touchscreen integrato da 8 pollici (circa 20 cm) contro le migliaia del Bimby. Si potrà anche controllare il robot da cucina con i comandi vocali Xiao AI. Xiaomi ha anche integrato un algoritmo CookingIoT che controlla il processo di cottura, calcolando automaticamente la temperatura e i tempi di cottura.

Prezzo e uscita

Il robot da cucina Xiaomi Mijia è stato lanciato per il preordine in Cina a 5.999 yuan (circa 860 euro). Per il momento, solo il mercato cinese è interessato ed è improbabile un suo arrivo in Europa nel breve termine, anche per via dell’assenza di ricette nostrane all’interno del software.