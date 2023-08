Xiaomi Mix Fold 3: esperienza rivoluzionaria, ma solo in Cina

Dopo mesi e mesi di voci, finalmente Xiaomi si prepara ad annunciare in via ufficiale il nuovo pieghevole Mix Fold 3. La data: lunedì 14 agosto. Il dispositivo sarà presentato dal CEO Lei Jun e inizierà alle 19:00 di Pechino, ovvero le 13:00 italiane. L’obiettivo di Xiaomi è davvero ambizioso: offrire un “flagship completo senza difetti” in grado di definire un nuovo standard per i display pieghevoli.

In un post su Weibo, Lei Jun ha parlato nel dettaglio del processo di sviluppo del Mix Fold 3, che ha richiesto agli ingegneri di Xiaomi di ripensare da zero la struttura del dispositivo e il suo schermo pieghevole. Aspettiamoci, quindi, uno smartphone davvero tutto nuovo. Ci sono anche indizi di un meccanismo di cerniera completamente aggiornato. Le immagini mostrano anche le quattro fotocamere Leica sul retro del Mix Fold 3, che saranno ottimizzate appositamente per lo smartphone.

Per tutti gli appassionati di smartphone, purtroppo, ci sono cattive notizie. Infatti, secondo diversi rumor, il Mix Fold 3 sarà, ancora una volta, esclusiva cinese. Tutta questa innovazione, quindi, non arriverà da noi, ma resterà nel proprio paese d’origine. Magari per il prossimo modello sarà diverso, ma non si può sperare troppo.