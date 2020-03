Xiaomi No IVA Week: tanti prodotti scontati

Volete cambiare smartphone? Questa settimana potrebbe essere quella giusta!

Xiaomi ha annunciato “No IVA Week”, tantissimi prodotti in sconto da oggi, 2 marzo, fino al prossimo 8 marzo 2020. Non solo, per ogni euro speso avrete in cambio 1 Mi Point che una volta accumulati sono riscattabili tramite l’applicazione Mi Store.

In aggiunta e solo per gli ordini effettuati sul Mi Store, i nuovi clienti potranno sfruttare un ulteriore coupon di 5 euro di sconto extra da spendere entro 30 giorni dalla richiesta.

Ecco i prodotti in sconto:

Redmi Note 8 Pro (6/128 GB) a 245,82 euro invece di 299,90 euro

(6/128 GB) a 491,72 euro invece di 599,90 euro;

(6GB/128 GB) a 295 euro invece di 359,90 euro;

(3/32 GB) a 155,66 euro invece di 189,90 euro.

(4/128 GB) a 188,44 euro invece di 229,90 euro;

Pagina ufficiale Xiaomi No IVA Week