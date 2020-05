Xiaomi non farà più smartphone 4G dalla fine del 2020

Xiaomi smetterà di produrre smartphone 4G entro la fine del 2020. Lo ha confermato lo stesso CEO dell’azienda in una recente intervista in cui si è parlato di 5G, ma anche di 6G, internet satellitare e altro ancora.

Lei Jun ha affermato che la maggior parte dei nuovi smartphone in Cina sono abilitati per il 5G confermando l’intenzione di Xiaomi smettere di produrre smartphone 4G entro la fine del 2020 in Cina e (probabilmente) per tutti gli altri mercati.

Xiaomi ha avviato le ricerche per il 6G definendole però una “pre-ricerca”. Di curioso invece c’è che l’azienda sta anche sviluppando Internet via satellite. Il 5G viene invece visto come una grande tecnologia che rivoluzionerà l’industria per una serie di ragioni menzionando app che supportano videoconferenze 4/8K, cloud gaming e così via.

L’epidemia di coronavirus ha influenzato la catena di approvvigionamento ma si è deciso di incrementare la produzione di smartphone 5G per recuperare il ritardo e sembra che ora le cose sembrano essere sotto controllo. Nel futuro però c’è solo la volontà di interrompere la produzione di telefoni 4G in modo che possa concentrarsi interamente sui telefoni 5G.

La società si concentrerà maggiormente sull’IoT (Internet of Things) prevedendo inoltre di collaborare con il governo cinese per costruire sistemi di allarme di disastri e vari altri sistemi di servizio pubblico che si basano sul 5G.