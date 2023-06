Xiaomi Pad 6 arriva in Europa, ecco prezzo e data d’uscita

Il Pad 6 di Xiaomi è uscito ad aprile in Cina, e pochi mesi dopo è sbarcato in India. Ora, secondo un leaker, sembra essere finalmente giunta la volta dell’Europa.

Xiaomi Pad 6 nel nostro continente partirà per l’appunto da €399 per la variante da 6/128 GB, mentre la versione da 8/256 GB costerà €499. Il prezzo di partenza nel Regno Unito, per chi può essere interessato, sarà di £369.

Ricordiamo le specifiche del telefono: ci saranno un display IPS LCD da 11 pollici con risoluzione di 2880 x 1800 pixel e processore Snapdragon 870. Purtroppo ci perderemo la versione Pro con Snapdragon 8+ Gen 1, che non uscirà dalla Cina.

Anche l’opzione di colore dorato si verrà a perdere, e rimarranno soltanto i modello blu e grigio. Secondo i leak possiamo attenderci l’arrivo di Xiaomi Pad 6 nelle prossime settimane, anche se le tempistiche sono ancora un po’ nebulose.