Xiaomi pronta a lanciare il nuovo smartphone Redmi Note 13R Pro

Xiaomi sembra pronta a svelare un nuovo smartphone. Questo novembre 2023, il marchio rilascerà un modello nuovo e ufficializzerà il Redmi Note 13R Pro. E questo, a soli due mesi dal lancio di Redmi Note 13, 13 Pro e 13 Pro Plus. La strategia è chiara: occupare il territorio entry-level e di fascia media con un gran numero di dispositivi.

Cosa ci riserva il Xiaomi Redmi Note 13R Pro? Innanzitutto notiamo che assomiglia molto a un altro recentissimo smartphone del brand lanciato poco prima del Black Friday 2023, il Poco C65 che si posiziona nella fascia entry level. Ritroviamo quindi lo stesso design per il modulo fotografico sul retro: un grande rettangolo che ospita due fotocamere sulla sinistra.

I due telefoni sembrano condividere un design simile anche per quanto riguarda i bordi piatti. D’altro canto, il Redmi Note 13R Pro sembra un po’ più sofisticato con il suo punch nella parte superiore dello schermo mentre il Poco C65 ha una tacca a forma di goccia d’acqua.

Schermo Oled da 120 Hz e sensore da 108 Megapixel

Il media spagnolo Xataka Android condivide la scheda tecnica dello Xiaomi Redmi Note 13R Pro, l’occasione per confermare che siamo di fronte a uno smartphone un po’ più ambizioso.

Lo Xiaomi Redmi Note 13R Pro ha quindi diritto a uno schermo da 6,67 pollici con display Oled e una definizione di 2600 x 1080 pixel. Conta su una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il nuovo smartphone è alimentato da un Dimensity 6080 di MediaTek associato a 12 GB di RAM.

Il sensore fotografico principale, fornito da Samsung, può vantare una definizione di 108 Mpx. Si è invece risparmiato sulla seconda fotocamera da 2 Megapixel che è dedicata semplicemente alla gestione della profondità. Niente ultra grandangolare quindi (e ancor meno teleobiettivo ovviamente). I selfie hanno diritto ad un sensore da 16 Megapixel.

Per quanto riguarda la batteria, il Redmi Note 13R Pro ha una capacità di 5000 mAh e si ricarica con l’unità da 33 W in dotazione. Inoltre, notiamo le dimensioni di 161,11 x 74,95 x 7,73 mm. Il telefono è compatibile con 5G, Bluetooth 5.3 e ha un jack da 3,5 mm.

Verso la disponibilità in Italia?

Il prezzo dello Xiaomi Redmi Note 13R Pro in Italia è di 1.999 yuan, ovvero poco più di 255 euro tasse escluse. Per il momento non è stato fatto alcun annuncio riguardo la prossima disponibilità in Europa.

Possiamo però aspettarci un lancio nel Vecchio Continente nel corso del primo trimestre del 2024. Resta da vedere con precisione quali modelli della gamma Redmi Note 13 faranno il viaggio.