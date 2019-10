Xiaomi recluta beta tester per la Miui 11 stabile globale per 8 smartphone

Xiaomi ha iniziato a reclutare beta tester per la sua MIUI 11 stabile globale annunciata tre giorni fa in India.

Il produttore cinese sta reclutando beta tester per la sua MIUI 11 con riguardo a otto modelli di smartphone: Redmi K20 (conosciuto anche come Mi 9T), Redmi K20 Pro (conosciuto anche come Mi 9T Pro), Poco F1, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7, Redmi Y3, Redmi Note 7 e Redmi Note 7S.

Chi è interessato può presentare domanda fino al 20 ottobre alle 22:00 italiane. Xiaomi afferma che gli slot disponibili sono limitati e i che i candidati verranno selezionati in base al principio First Come First Served (in ordine di domanda dunque, n.d.r.).



Al link qui sotto tutti i maggiori dettagli sul programma beta.

