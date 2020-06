Xiaomi Redmi 9: con 4 fotocamere e NFC a 149 euro

Xiaomi ha annunciato oggi l’arrivo di Redmi 9 il nuovissimo smartphone entry-level che introduce importanti aggiornamenti rispetto al suo predecessore…

Quad camera

Redmi 9 è dotato di un comparto fotografico quad camera, davvero non male per uno smartphone considerato entry level. Nel dettaglio abbiamo in sensore principale da 13 Megapixel, f/2.2, 28mm (wide), 1/3.1″, 1.12µm, PDAF + 8 Megapixel, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0″,1.12µm + 5 Megapixel, f/2.4, (macro) + 2 Megapixel, f/2.4, (profondità). Sul fronte del telefono c’è anche un sensore 8 MP, f/2.0, 27mm per i selfie. Redmi 9 registra inoltre video a 1080p@30fps.

Display a goccia

Non male nemmeno la presenza di un display a goccia FHD+ (1.080 x 2.340 pixel, 19.5:9 rapporto schermo corpo e 395 ppi di densità) da 6,53”, dotato della certificazione TÜV Rheinland per le ridotte emissioni di luce blu e protetto dalla tecnologia Corning Gorilla Glass.

Prestazioni, batteria e ricarica

Sul fronte delle prestazioni Redmi 9 sfoggia un processore MediaTek Helio G80 SoC ottimizzato, offrendo prestazioni migliorate del 207% rispetto al predecessore. A fornire l’energia necessaria è invece una batteria da ben 5.020 mAh che assicura più di una giornata di attività. C’è anche la tecnologia di ricarica rapida da 18W e il sensore di impronte digitali posizionato accanto al comparto fotografico e circondato da un motivo circolare che richiama il design dell’attuale linea di smartphone Redmi.

jack da 3,5 mm e microSD

PRedmi 9 è anche dotato anche di un jack per cuffie da 3,5 mm, IR blaster e NFC, supporta inoltre l’uso della doppia SIM e di un ulteriore slot per schede microSD.

Prezzi

Redmi 9 sarà acquistabile in tre diverse colorazioni, Carbon Grey, Ocean Green, e Sunset Purple dal 29 giugno nella versione da 3GB+32GB su mi.com a partire da 149,90 euro. Sarà inoltre disponibile in esclusiva con WINDTRE nella variante da 4GB+64GB.