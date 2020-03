Xiaomi ha presentato il suo nuovo smartphone Redmi 9S, nuovo modello appartenente alla fascia media del mercato. Il dispositivo è mosso dal chipset Qualcomm Snapdragon 720G, offre uno schermo DotDisplay da 6,67” FHD+ e integra una batteria da 5.020 mAh.

La quad camera

Redmi Note 9S è dotato di una quad camera posteriore che vanta un obiettivo principale da 48 Megapixel, un ultra grandangolare da 8 Megapixel, un’ottica macro da 5 Megapixel e un sensore di profondità da 2 Megapixel.

Sul pannello frontale, Redmi Note 9S sfoggia un obiettivo da 16 Megapixel, con una sua selfie camera “in-display” che permette di non avere sul pannello principale né notch ne micro fori.

La batteria da 5020 mAh offre agli utenti un’alimentazione in grado di assicurare la durata per tutto il giorno, anche durante un utilizzo intenso. Inoltre, il dispositivo offre una ricarica veloce da 18W e viene fornito con un caricabatteria da 22,5W all’interno della scatola.

Colori, prezzi e disponibilità

Redmi Note 9S sarà disponibile a livello globale in tre colorazioni: Interstellar Grey, Aurora Blue e Glacier White. Prezzi, formati e canali di vendita per l’Italia saranno svelati nelle prossime settimane in concomitanza con l’arrivo del prodotto sul mercato.