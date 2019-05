Xiaomi Redmi K20 e K20 Pro ufficiali con fotocamera pop-up

Xiaomi ha presentato i suoi nuovi smartphone Redmi K20 e Redmi K20 Pro. Entrambi i dispositivi sono dotati di fotocamere principali da 48 Megapixel, pannelli Oled, lettori di impronta digitale posti sotto al display e telecamere pop-up a scomparsa. K20 è alimentato dal processore Snapdragon 730, mentre la versione Pro integra lo Snapdragon 855.

Redmi K20 Pro

Lo schermo, con diagonale di 6,39″ offre una risoluzione Full HD+ e una ratio di 19,5: 9. È praticamente privo di cornici, soluzione ottenuta integrando una fotocamera con meccanismo di pop-up che lascia il pannello anteriore completamente libero da notch o piccoli fori. Il chipset Snapdragon 855 è coadiuvato da 6/8 di RAM e da 64/256 GB di spazio di archiviazione.

La fotocamera principale da 48 Megapixel è dotata del sensore Sony IMX586 ed è abbinata a un obiettivo grandangolare da 13 Megapixel e da un tele da 8 Megapixel. Il comparto fotografico permette registrazioni video in slow-motion a 960fps. La camera selfie di Redmi K20 e K20 Pro, invece, offre un sensore da 20 Megapixel con funzionalità di intelligenza artificiale.

La batteria del Redmi K20 Pro ha una capacità di 4.000 mAh e ha la tecnologia di ricarica rapida a 27W, già vista sugli Xiaomi Mi 9 e Black Shark 2.

Il produttore afferma che il dispositivo è in grado di ricaricare il 58% della batteria in 30 minuti e arrivare a una ricarica completa in 74 minuti.

Non manca la modalità Game Turbo 2.0 che assegna speciali risorse per i giochi.

Redmi K20

Redmi K20 è invece mosso dal processore Snapdragon 730 e si conferma come il secondo smartphone sul mercato con un chip di Qualcomm realizzato con processo a 8 nm . Offre lo stesso schermo e la stessa configurazione di fotocamera del fratello maggiore K20 Pro anche se l’obiettivo principale da 48 Megapixel è dotato del sensore Sony IMX582. La batteria ha la stessa capacità, ma carica alla velocità di 18W.

Colori, versioni e prezzi

Due le colorazioni in cui i telefoni saranno disponibili: rosso e blu, mentre i prezzi sono al momento stati ufficializzati solo per la Cina.

Il prezzo del Redmi K20 è di 1.999 Yuan (262 euro) per la variante da 6/64 GB e di 2.099 Yuan per la variante da 6/128 GB (275 euro).

Il Redmi K20 Pro sarà distribuito invece in quattro versioni (più una quinta chiamata Avengers Edition).

Ecco i prezzi (cinesi) delle diverse configurazioni di Redmi K20 Pro: