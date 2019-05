Samsung prova a strappare nuovi clienti da Huawei sfruttando la situazione

A Huawei non è più permesso avere rapporti con le aziende statunitensi a seguito di un ordine firmato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump all’inizio di questo mese. Sono settimane di agitazione riguardo ai piani di sviluppo a lungo termine del gigante cinese che ora pensa a un proprio sistema operativo.

Alcuni utenti stanno pensando di allontanarsi da Huawei e Samsung vuole approfittarne per strapparne il maggior numero possibile e ci sta provando con un programma di permuta rivolto specificamente ai possessori di telefoni Huawei.

Come riportato dal Korea Times, la nuova campagna è andata in diretta prima a Singapore, con sconti offerti ai clienti Huawei per rinunciare ad uno smartphone Huawei e acquistando un Galaxy S10. Samsung offre 200$ in più di valore includendo anche gli ultimi modelli meno recenti come Huawei P20 Pro, Mate 20 Pro e Nova 3i.

Non è ancora chiaro se Samsung voglia lanciare questo programma anche in altri mercati ma questo è molto probabile vista la migrazione di massa che la maggior parte dei produttori si aspetta di vedere in seguito alle restrizioni annunciate dal governo degli Stati Uniti.

Nel frattempo, è importante sapere che mentre la strategia mobile di Huawei potrebbe essere incerta, la società continuerà a fornire aggiornamenti software e patch di sicurezza ai modelli esistenti già presenti sul mercato.

Secondo l’ordine Huawei non può più utilizzare Android sui nuovi dispositivi ma, d’altra parte, gli smartphone che sono già sul mercato continueranno ad essere supportati come prima.