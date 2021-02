Xiaomi Redmi K40, K40 Pro e K40 Pro+ ufficiali: il processore Snapdragon 888 diventa democratico

Xiaomi ha rispettato la sua tabella marcia e, attraverso un comunicato stampa, ha presentato la sua nuova gamma che vede protagonisti Redmi K40, K40 Pro e K40 Pro+.

Come promemoria, la gamma K non è mai stata ufficialmente commercializzata in Italia perché il produttore generalmente predilige il brand “Poco” per i mercati europei.

Specifiche tecniche

Il nuovo trio cinese condivide molti elementi comuni tra cui uno schermo Amoled da 6,67 pollici, una definizione Full-HD (2400 x 1080 pixel) e una frequenza di aggiornamento che tocca i 120 Hz. Con queste specifiche, Xiaomi punta alla fascia alta del mercato tenendo però i prezzi competitivi.

Altre somiglianze emergono dalla loro scheda prodotto: il peso di 196 grammi, lo spessore di 7,8 mm, il sensore di impronte digitali posto sul lato, la batteria da 4520 mAh e il caricatore da 33W (da 0 un 100% in 52 minuti). Nessuna differenza nemmeno in termini di colori: Glossy Black, Icy White e Dreamland.

Arriva la CPU Snapdragon 888

Passiamo ora alle differenze, il processore. Il Redmi K40 beneficia di un chip Snapdragon 870, un SoC di fascia alta che ha riampiazzato Snapdragon 865. Sull’altro fronte, le varianti Redmi K40 Pro e Pro+ offrono il potente Snapdragon 888, l’ultimo modello di casa Qualcomm già visto sul nuovo Mi 11.

In termini di qualità fotografica, i tre modelli sono dotati di un sensore ultra grandangolare da 8 Megapixel e di un obiettivo telemacro da 5 Megapixel. E’ sulla fotocamera principale che notiamo le differenze, rispettivamente con sensori da 48, 64 e 108 Megapixel.

Prezzi, tagli di memorie e uscita

Anche le configurazioni di archiviazione e RAM differiscono e incidono sul listino prezzi:

Redmi k40

6 GB / 128 GB: 1999 RMB, (circa 250 euro)

8 GB / 128 GB: 2199 RMB, (circa 280 euro)

8 GB / 256 GB e 12/256 GB: 2699 RMB, (circa 340 euro)

Redmi K40 Pro

6 GB / 128 GB: 2799 RMB (circa 355 euro)

8 GB / 128 GB: 2999 RMB (circa 380 euro)

8 GB / 256 GB: 3299 RMB (circa 420 euro)

Redmi K40 Pro+

12 GB + 256 GB: 3699 RMB (circa 470 euro)

Redmi K40 e K40 Pro sono disponibili per il preordine in Cina e saranno lanciati il ​​4 marzo. La versione Redmi K40 Pro+ arriverà invece a fine marzo. Probabile il debutto in Italia nei mesi di aprile/maggio.