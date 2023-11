Xiaomi Redmi K70 Pro: potenza a un prezzo accessibile

A Xiaomi piace moltiplicare gli smartphone. Il brand occupa così il mercato per oscurare la concorrenza, ma può anche vantarsi di soddisfare ogni esigenza. Il nuovo Redmi K70 Pro, recentemente presentato in Cina – come previsto – si rivolge a chi cerca il massimo della potenza ad un prezzo ragionevole.

C’è la possibilità di vedere questo smartphone sbarcare in Italia sotto la gamma Poco, questo è spesso ciò che accade con gli smartphone Redmi K. È quindi interessante vedere cosa ha sotto il cofano questo Redmi K70 Pro.

Molto potente… ma non solo!

Il grande punto di forza evidenziato è ovviamente il chip che alimenta la bestia: uno Snapdragon 8 Gen 3 , l’ultimo SoC super potente di Qualcomm. Questo è piuttosto dedicato agli smartphone di fascia alta , ma l’argomento scioccante di questo Redmi K70 Pro è proprio quello di portare questo livello di potenza su un dispositivo dal prezzo moderato.

Si prosegue con uno schermo da 6,67 pollici con una definizione di 3200 x 1440 pixel. Ci viene promesso una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e un display Oled. La luminosità arriva fino a 4000 cd/m² secondo il produttore!

Lo schermo nasconde anche il lettore di impronte digitali per sbloccare il telefono. Anche in questo caso il Redmi K70 Pro non sembra battere ciglio se paragonato alla fascia alta. Per la fotografia abbiamo tre fotocamere.

Il sensore fotografico principale misura 1/1,55 pollici e ha una definizione di 50 Mpx con un’apertura dell’obiettivo f/1,6. Inoltre è stabilizzato otticamente. Conta anche su un teleobiettivo da 50 Mpx x2 e un obiettivo ultra grandangolare da 12 Mpx.

Per uno smartphone dal prezzo moderato, questa è una configurazione che sembra più che corretta. La registrazione video può essere effettuata in 4K a 60 fps, oppure in 8K a 24 fotogrammi al secondo. Per i selfie sui controller è presente un sensore da 16 Megapixel.

Lo Xiaomi Redmi K70 Pro beneficia anche di una batteria da 5000 mAh che può essere ricaricata con un’unità da 120 W. La ricarica wireless, però, non sembra essere presente.

Lo smartphone ha inoltre diritto alla doppia SIM, alla compatibilità 5G, al Wi-Fi 5, al Bluetooth 5.4 e persino al supporto per codec audio come aptX o LDAC . Per quanto riguarda il design, niente di troppo sorprendente: un imponente modulo fotografico sul retro con una disposizione quadrata delle fotocamere (con flash LED). Sulla parte anteriore lo schermo piatto è contrassegnato da un punzone centrato. Ecco, a proposito, le dimensioni: 160,86 x 74,95 x 8,21 mm. Il tutto pesa 209 grammi sulla bilancia.

Lo Xiaomi Redmi K70 Pro è disponibile in quattro configurazioni muscolose:

12 GB di RAM e 256 GB di storage: 3299 yuan (circa 424 euro tasse escluse);

16 GB di RAM e 256 GB di storage: 3599 yuan (circa 463 euro tasse escluse);

16 GB di RAM e 512 GB di storage: 3899 yuan (circa 502 euro tasse escluse);

24 GB di spazio di archiviazione e 1 TB di spazio di archiviazione: 4399 yuan (circa 566 euro tasse escluse).

Sono evidenziati tre colori per il Redmi K70 Pro: nero, grigio e bianco. Inoltre esiste anche una versione marchiata Lamborghini che assume un altro aspetto. E l’Italia? Ecco, possiamo pensare che questo telefono vedrà la luce sotto il nome di Poco F6 Pro. Prima di saperlo con certezza, però, bisognerà attendere ancora, almeno qualche mese.