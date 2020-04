Xiaomi al lavoro su un sensore fotografico da 144 Megapixel

Xiaomi è stata la prima azienda a lanciare uno smartphone con una fotocamera da 48 Megapixel, integrata sul modello Redmi Note 7. Di seguito ha introdotto sul mercato il Redmi Note 8 Pro con un obiettivo principale da da 64 Megapixel, aprendo così la strada alle fotocamere da 108 Megapixel viste sui dispositivi Mi CC9 Pro e (in Europa) Mi Note 10.



Ora, secondo il leaker diciottenne Sudhanshu, il produttore cinese sarà anche il primo a introdurre un sensore di immagine da 144 Megapixel.



Xiaomi ha collaborato in modo stretto con Samsung, che ha fornito i sensori per lo sviluppo delle fotocamere dell’azienda cinese. Ora ci si chiede quando e su quale modello il nuovo sensore da 144 Megapixel potrebbe atterrare.

Siamo in una fase di ricerca e sviluppo ed è ancora troppo presto per fare previsioni che possano avvicinarsi alla realtà. Ma è lo stesso leaker che suggerisce che il super sensore di Xiaomi potrebbe debuttare sui modelli Mi CC10 Pro o Mi 10S Pro.

E a chi, stupito dalla quantità di Megapixel in gioco, gli chiede se la notizia data trovi davvero un fondamento, Sudhanshu risponde ostendando estrema sicurezza: «Sicuro al 100».