Xiaomi si inventa le lavatrici per frutta e verdura

Il gigante tecnologico Xiaomi sta introducendo una soluzione innovativa per la pulizia di frutta e verdura attraverso una campagna di crowdfunding. Questo dispositivo si presenta come un elettrodomestico tradizionale ma con una missione chiara: semplificare e migliorare l’igiene alimentare.

Pulisce gli alimenti in modo avanzato

Questo dispositivo per la pulizia degli alimenti è costituito da una scatola che può essere montata a parete o fissata su un piano di lavoro. Al termine di due cavi collegati ai lati, sono presenti due teste di pulizia, una progettata per essere posizionata nel lavandino e l’altra nell’insalatiera o in un altro contenitore simile. Questo permette il lavaggio simultaneo di frutta, verdura o persino carne, senza la necessità di intervento manuale.

Le teste di pulizia sono dotate di motori con frequenza variabile, che generano getti d’acqua potenti e regolabili per una pulizia efficace. L’apparecchio offre vari programmi di pulizia, con intensità e durata adattabili alle diverse esigenze alimentari. Xiaomi afferma che il tasso di efficienza di pulizia raggiunge il 94,8%.

Ma le caratteristiche non si fermano qui: è anche in grado di purificare gli ioni dell’acqua utilizzando la luce e il biossido di cloro, il che contribuisce a ridurre la presenza di contaminanti come pesticidi e metalli pesanti sui prodotti alimentari. Inoltre, dispone di funzioni di asciugatura e riscaldamento, progettate per prevenire la proliferazione dei batteri.

Crowdfunding per il futuro

Xiaomi, per valutare l’interesse dei consumatori verso nuovi prodotti, ha adottato una strategia di crowdfunding. Questo significa che non ha intenzione di lanciare il prodotto in grande scala sul mercato, ma piuttosto permette ai clienti di acquistare il prodotto in anticipo. Se il numero di acquirenti raggiunge una soglia prestabilita, il prodotto viene realizzato e consegnato. Altrimenti, Xiaomi rimborsa tutti gli acquirenti senza consegnare l’articolo. Questo approccio consente di controllare le scorte e di evitare la sovrapproduzione di dispositivi.

Lo stesso meccanismo di crowdfunding è stato utilizzato con successo da Xiaomi per altri prodotti, come la sua lampada connessa in stile Pixar. Attualmente, stanno replicando questa esperienza con il loro dispositivo per la pulizia di frutta e verdura in Cina. Il prezzo di lancio è di 449 yuan, che corrispondono a circa 57 euro al tasso di cambio attuale.