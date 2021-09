Xiaomi ha bloccato da remoto i suoi smartphone in alcuni paesi

Gli smartphone Xiaomi sono stati bloccati in alcuni mercati dove il brand non è presente. Questo è ciò che abbiamo appreso questo fine settimana dalla versione cinese del giornale Global Times che riporta come Xiaomi abbia deciso di bloccare i suoi smartphone in paesi e regioni come Iran, Cuba, Siria, Crimea, Sudan o persino la Corea del Nord.

In molti di questi mercati, Xiaomi non ha presenza ufficiale ma spesso gli utenti approfittano del mercato nero per mettere le mani sui dispositivi venduti in altri paesi.

Nella sua politica commerciale, Xiaomi non consente ai propri clienti di esportare prodotti in questi paesi e regioni ma questo divieto non ne ha impedito il traffico. È per combattere l’acquisto di telefoni in una regione e il loro utilizzo finale in un’altra, l’azienda ha deciso di reprimere sul nascere il caso.

L’azienda spiega che questa misura di blocco è stata applicata per proteggere la sicurezza dei dati dei suoi utenti, ma anche i diritti del consumatore. Alcuni osservatori lo vedono come un segno della pressione americana per costringere Xiaomi ad agire contro il traffico dei suoi prodotti verso paesi soggetti a sanzioni internazionali.

Xiaomi parla da parte sua di un blocco “ temporaneo ” dei cellulari interessati.

Come promemoria, gli Stati Uniti stanno tenendo d’occhio i marchi tecnologici cinesi e i legami commerciali a volte oscuri che potrebbero avere con i paesi sanzionati. L’anno scorso, Reuters ha pubblicato un’indagine a riguardo secondo cui Huawei ha aggirato l’embargo statunitense imposto all’Iran attraverso Skycom Tech, entità che Huawei inizialmente aveva presentato come partner, ma che di fatto è interamente gestita dal gruppo.