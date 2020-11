Durante la Xiaomi Developer Conference in corso a Pechino, l’azienda cinese ha presentato una nuova tipologia di lenti telescopiche che potrebbe rappresentare un importante passo in avanti nella tecnologia per le foto realizzate con gli smartphone.

Xiaomi ha addiritura dichiarato che la nuova soluzione sarebbe praticamente pronta per essere integrata sui prodotti di prossima generazione.



I vantaggi di avere una lente telescopica sono numerosi. Innanzitutto, secondo Xiaomi, l’obiettivo sarà in grado di raccogliere il 300% in più di luce rispetto alle ottiche tradizionali, il che migliorerebbe notevolmente le prestazioni della fotocamera, in particolare di notte o con scarsa illuminazione.



Questa fotocamera potrà anche godere di una migliore ed evoluta stabilizzazione e di una nitidezza superiore del 20% rispetto a quelle attuali.



In un video, diffuso dal produttore e pubblicato su Weibo, si nota come l’obiettivo si estenda automaticamente e riesca addirittura da permettere scatti macro. L’obiettivo eliminerebbe anche la necessità di integrare diverse fotocamere sul retro di un telefono.