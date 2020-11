Alexa compie gli anni e regala una playlist musicale

Amazon Alexa festeggia oggi 6 anni negli States e 2 in Italia, dove è arrivata a fine 2018 e ha subito conquistato il favore non solo degli appassionati di tecnologia e di elettronica di consumo ma, soprattutto, dei tanti che hanno imparato ad apprezzarne giorno per giorno il suo bouquet di servizi.

Entrata in casa a bordo degli smart speaker Echo, l’intelligenza artificiale di Amazon ha saputo ritagliarsi uno spazio nella nostra quotidianità non soltanto in virtù della costante evoluzione frutto di un meticoloso lavoro dei suoi creatori ma, anche, del sostegno di una sempre più ampia comunità di sviluppatori (oggi 50mila) che hanno visto nell’assistente vocale di Amazon un nuovo modo di proporre contenuti e servizi. Tanto che in due anni le skill – una sorta di app vocali che aggiungono specifiche funzioni ad Alexa – sono passate dalle iniziali 400 a ben 4mila.

Nello stesso arco di tempo i dispositivi Amazon Echo si sono più che triplicati, passando da 4 a 13, portando l’AI non solo sui Tv (qui tutti i nuovi Fire Tv 2020) ma anche in auto. Una proliferazione dell’ecosistema che ha visto anche la partecipazione di produttori terzi (oltre 9.500 brand) che non solo hanno realizzato smart speaker in grado di ospitare i servizi di Alexa ma anche apparecchi e soluzioni per la smart home compatibili con l’intelligenza artificiale di Amazon: termostati, sistemi di allarme, lampadine, citofoni, prese intelligenti e altro ancora.

Alexa compie oggi gli anni, dicevamo, ma – per la gioia dei suoi tanti utenti – è lei a fare il regalo. Già, perché per festeggiare la ricorrenza, Amazon Music regala agli utenti di Alexa una playlist esclusiva che potrà essere ascoltata chiedendo: “Alexa, metti la playlist sei anni nel cloud da Amazon Music“. Se poi vorrete dire: “Alexa, buon compleanno”, potrete ascoltare Tiziano Ferro cantare “Tanti auguri a te!” ad Alexa.

Il compleanno di Alexa rappresenta per Amazon l’occasione per snocciolare qualche numero che testimonia il successo del suo assistente vocale. Durante l’ultimo anno, ad esempio, gli italiani hanno visionato 5 milioni di ricette (in testa ci sono gli spaghetti alla carbonara, seguiti da pizza margherita e, quindi, tiramisù), impostato decine di milioni di timer, aggiunto 3 milioni di prodotti alle liste della spesa, hanno chiesto ad Alexa 2 milioni di volte al giorno di gestire l’illuminazione di casa e di riprodurre 16.500 anni di musica.

Nel tempo Alexa è migliorata, come detto. Ad esempio ha ridotto del 12% gli errori di comprensione della voce nell’ultimo anno. E’ ora in grado di modulare meglio la propria voce e addirittura di parlare sottovoce, per non disturbare di notte. E anche per l’uso in macchina sono arrivate recenti novità grazie alla Modalità Auto che migliora l’interazione con Alexa per la navigazione, la comunicazione e la riproduzione musicale.

Nello stesso tempo, Amazon ha continuato ad evolvere il portfolio di dispositivi Echo, sia gli smart speaker, ora di sforma sferica (qui tutti i nuovi modelli Echo 2020), sia per i modelli Show con display integrato e sia infine per la rinnovata gamma Fire Tv per lo streaming di contenuti video.

Insomma, oltre alla ricorrenza del compleanno, non c’è dubbio che Alexa abbia, come abbiamo visto, molti motivi per festeggiare. Ed è facile supporre che, grazie anche alle offerte del Black Friday e del successivo Cyber Monday in programma a fine mese, i dispositivi Echo entreranno in un numero maggiore di case, in cui Alexa potrà fornire le proprie numerose funzionalità.