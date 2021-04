Yale presenta le nuove telecamere di sorveglianza indoor e outdoor

Yale ha lanciato la sua nuova gamma di telecamere sia da interno sia da esterno. Una lineup il cui obiettivo è di permettere ai clienti di “essere a casa pur non essendo fisicamente presenti”, tenendo d’occhio ciò che più conta in qualsiasi momento del giorno o della notte.



La gamma è caratterizzata da un design elegante di colore nero ed è composta da telecamere interamente controllabili tramite app. Se abbinate ad altri prodotti della gamma, quali gli allarmi Smart Sync e le serrature Smart Lock, permettono agli utenti di creare un ecosistema in grado di offrire un più ampio ventaglio di servizi.

La linea di telecamere intelligenti comprende la telecamera Wi-Fi da interno Pan & Tilt, la telecamera Wi-Fi da interno Full HD, la telecamera Wi-Fi per porta d’ingresso Light & Siren e la telecamera Wi-Fi da esterno Pro 4 MP. Grazie all’applicazione Yale View, la gamma offre funzionalità aggiuntive come la possibilità di condividere le telecamere con familiari e amici, programmare registrazioni continue e con rilevamento di movimento, raggruppare le telecamere e visualizzarne fino a quattro contemporaneamente.

Le telecamere da interno di Yale

La nuova telecamera Wi-Fi da interno Pan & Tilt può essere ruotata in senso verticale (su/giù) e orizzontale (destra/sinistra) al fine monitorare ogni angolo della casa. È inoltre dotata della funzione di rilevamento intelligente che attiva le telecamere affinché monitorino e registrino automaticamente gli oggetti e le persone in movimento. Tale funzione attiva inoltre l’invio di avvisi istantanei qualora vengano rilevati movimenti in zone sensibili della casa, ad esempio dove è custodita la cassaforte. Per proteggere la vostra privacy, basta oscurare l’obiettivo tramite l’apposita modalità privacy dell’applicazione Yale View, in modo da avere il pieno controllo della vostra riservatezza.

Yale ha anche presentato una telecamera Wi-Fi da interno Full HD, perfetta da collocare su una mensola in qualsiasi stanza per permettervi di avere sempre sotto controllo ciò che succede in casa, anche quando non ci siete.

Telecamere da esterno

Per l’esterno Yale ha lanciato due modelli di telecamera: una Wi-Fi per porta d’ingresso Light & Siren e un’altra Wi-Fi da esterno Pro 4MP per sorvegliare chiunque entri ed esca durante la giornata.

La telecamera Wi-Fi per porta d’ingresso è disponibile nei colori bianco e nero per adattarsi a tutte le case. È dotata delle funzioni di rilevamento di movimento e conversazione in tempo reale per permettere, ad esempio, di parlare con il fattorino per non mancare più ad alcuna consegna. La luce e l’allarme incorporati fungono invece da deterrente per i visitatori indesiderati.

Infine c’è la telecamera Wi-Fi Outdoor Pro da 4MP di Yale. Dotata della migliore qualità video della gamma con la sua risoluzione QHD 4 Megapixel, offre visualizzazione HD in diretta e una visione notturna migliorata al fine di garantire immagini nitide a qualsiasi ora della giornata, anche con condizioni meteorologiche non ideali. La funzione di rilevamento personalizzabile offre maggiore flessibilità consentendo di monitorare alcune aree specifiche intorno alla casa.

Le nuove telecamere Yale possono essere controllate tramite i principali assistenti vocali, come Amazon Alexa o Google Assistant, e visualizzate sul vostro smart speaker preferito dotato di schermo, semplificando così la frenesia vita moderna. Se siete occupati in cucina o state mettendo a letto i bambini, potete vedere chi c’è davanti alla porta e comunicarci senza dovervi precipitare all’ingresso.