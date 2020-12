YAP arriva su Huawei AppGallery per i pagamenti online dei più giovani

Huawei AppGallery continua ad arricchirsi di nuove applicazioni. L’ultima arrivata in ordine cronologico è l’app di pagamenti mobile firmata Nexi che prende il nome di YAP.

Ideata per i più giovani, è disponibile per il download su tutti i dispositivi dotati di Huawei Mobile Services e che ad oggi vanta oltre 850.000 utenti grazie ad una rivoluzione dei pagamenti per i ragazzi dai 12 anni che li ha resi veloci, semplici e sicuri.

E’ sufficiente scaricare l’app per ottenere una carta MasterCard ricaricabile pronta per acquistare online in tutto il mondo e per scambiare denaro con altri utenti YAP, il che la rende ideale per ricevere la paghetta dai genitori in pochi secondi direttamente sul telefono.

La carta può essere usata in tutti i negozi collegati al circuito MasterCard, oltre 25 milioni nel mondo e permette di aderire anche al programma Cashback di Stato.

“Continuiamo a lavorare a stretto contatto con i nostri partner per offrire loro e ai nostri consumatori la miglior esperienza possibile sui prodotti e servizi del nostro ecosistema. Sappiamo che pagare tramite strumenti digitali è oggi sempre più fondamentale, soprattutto per le generazioni più giovani che si approcciano al mondo del denaro. YAP offre un’esperienza d’uso innovativa, semplice ed affidabile, una visione condivisa che ci porta a collaborare insieme”, commenta Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia.

“Siamo felici di rendere YAP disponibile ai clienti Huawei, un brand da sempre in grande sintonia con i giovani, che rappresentano il nostro target naturale. Avere uno strumento di pagamento moderno è fondamentale per poter fare e-commerce, ordinare il cibo a domicilio, noleggiare un monopattino o un’auto in sharing. Con questa prima versione di YAP per Huawei iniziamo un percorso molto stimolante, che porterà sempre più valore ai clienti dei nostri due brand”, commenta Valeriano Venturini, Marketing Manager YAP.

Le app disponibili su HUAWEI AppGallery sono tutte verificate e controllate attraverso quattro livelli di sicurezza prima di essere pubblicate sullo store. Ad oggi, sono 500 milioni di utenti attivi ogni mese nel mondo e oltre 33 milioni in Europa.

YAPP: Huawei AppGallery