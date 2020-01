YouTube: ascoltare musica senza root | GUIDA

Ascoltare video di YouTube in background su Android non è possibile, semplicemente perché l’app non consente di farlo. E questo è esattamente come dovrebbe essere, poiché è necessario acquistare un abbonamento per ottenere supporto per la riproduzione in background su YouTube.

Esistono molti modi per riprodurre video di YouTube in background e alcune delle app più popolari sono app dedicate che possono farlo, come NewPipe o YouTube Vanced. Entrambi sono dotati di una gamma di funzionalità straordinarie oltre al supporto per la riproduzione in background.

D’altra parte, puoi effettivamente ottenere la stessa cosa di riproduzione in background senza la necessità di eventuali hack complessi, e tutto dipende dalla popolare app VLC che molti utenti Android hanno già installato sui loro dispositivi.







Il trucco sta nell’aprire il video di YouTube in VLC, che ovviamente supporta la riproduzione in background e mantiene il suono in movimento anche se si blocca il telefono. VLC visualizza anche i controlli di riproduzione su schermo, quindi puoi mettere in pausa e riprendere i video anche senza sbloccare il dispositivo per un video di YouTube.

Guida: come usare VLC per YouTube

Per iniziare, installa l’app VLC per Android se non è già in esecuzione sul tuo dispositivo. Successivamente, carica il video che desideri ascoltare in background nell’app YouTube ufficiale su Android. Fai clic sul pulsante Condividi e quando viene avviata la pagina di condivisione, tocca l’icona VLC.

Come riassunto, ecco i passaggi principali per fare tutto:

App YouTube> carica video> Condividi> VLC> Menu a tre punti> Riproduci come audio

Posso confermare che il piccolo trucco funziona sia su Android 9 che su Android 10 con gli ultimi aggiornamenti installati e le versioni più recenti delle versioni YouTube e VLC.