YouTube lancia Playables per gli utenti Premium

Poco dopo aver annunciato da poche settimane la lotta agli blocker, YouTube ha condiviso alcuni piani per arricchire il suo servizio Premium a pagamento e incentivare così le persone a pagare per accedere a determinate festures di YouTube. Un modo per non rendere la versione a pagamento solo priva di pubblicità ma di offrire ai propri clienti l’accesso ad alcune funzionalità esclusive.



Ecco le ragioni del lancio di YouTube Playables, una sezione dell’app di YouTube o del sito web che consente di giocare a giochi arcade. Alcuni utenti Premium hanno infatti ricevuto la notifica da YouTube con l’esortazione ad abilitare il nuovo servizio.



Dopo aver attivato la scheda Playables, è possibile iniziare a giocare a uno dei 37 giochi al momento disponibili, uno dei quali è Angry Birds Showdown. Non è necessario scaricare alcun file: tutti i giochi possono essere eseguiti direttamente sul browser desktop o sull’app YouTube mobile.

Si tratta di un approccio molto simile a quello sviluppato da Netflix, ma il gui gradimento non è per il momento ancora chiaro.

YouTube Playables sarà sicuramente disponibile fino al 28 marzo 2024. Dopo questa data, il gigante del Web farà le sue valutazioni, e deciderà se mantenere Playables o sotituirlo con un altro servizio.