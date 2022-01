YouTube non produrrà più contenuti originali

YouTube ha annunciato la chiusura della propria divisione di produzioni originali dopo sei anni. La notizia era già attesa, considerando che la responsabile globale dei contenuti originali, Susanne Daniels, ha annunciato questa mattina che lascerà l’azienda a marzo 2022.

In futuro, la piattaforma dovrebbe finanziare solo programmi che fanno parte dei progetti Black Voices e YouTube Kids, secondo una dichiarazione del direttore aziendale Robert Kyncl.

“Rispetteremo il nostro impegno nei confronti dei programmi già appaltati in corso e i creatori coinvolti in questi programmi dovrebbero aspettarsi di ricevere nostre notizie direttamente nei prossimi giorni”, ha affermato Kyncl in un post su Twitter.

An update on YouTube Originals: pic.twitter.com/PixhgZ2yhU — Robert Kyncl (@rkyncl) January 18, 2022

La dirigente ha sottolineato che il programma YouTube Partnerships ha attualmente più di 2 milioni di creatori e che la piattaforma ha pagato più di 30 miliardi di dollari a creatori, artisti e società di media negli ultimi tre anni. Tuttavia, Kyncl afferma che l’investimento potrebbe avere un impatto ancora maggiore “se applicato ad altre iniziative”.

YouTube Originals è nato nel 2016 nel tentativo di competere con altri giganti dello streaming come Netflix e Amazon Prime. Diversi progetti originali sono stati venduti nel corso degli anni, tra cui Cobra Kai per Netflix, How to Become a Divinity in Florida venduto a Showtime e la serie Step Up: High Water, che è migrata su Starz.