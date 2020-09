YouTube Shorts ufficiale: colpo basso a TikTok nel segno di Google

YouTube ha annunciato un nuovo servizio video per competere con TikTok: “YouTube Shorts”. Si tratta di un’app che consentirà di girare brevi video sui dispositivi mobili e condividerli proprio come avviene su Instagram.

Ad oggi, non tutti possono ancora accedere all’app perché Google sta lanciando la prima beta in India (solo Android) ma raggiungerà altri mercati non appena lo sviluppo progredirà in base ai feedback.

YouTube Shorts consentirà di girare un video di 15 secondi al massimo, focalizzandosi su tre aspetti.

Il primo sarà “Crea”. La creazione è al centro dei video brevi e Google vuola renderla semplice permettendo a creatori e artisti di mettere insieme più video, registrare con la musica e controllarne la velocità.

Il secondo aspetto si chiama “Fatti scoprire”. YouTube è una piattaforma gigantesca e sta facendo in modo che i suoi creatori inizino a caricare brevi video su YouTube per essere scoperti dal pubblico. L’ultima funzione su cui punta l’azienda si chiama “Watch”.