5 gadget telefonici rivoluzionari per i giocatori

Fin dai primi anni 2000, tanto le società di sviluppo videoludico quanto le aziende impegnate nella produzione di cellulari hanno contribuito a far sì che i telefoni mobile potessero assumere sempre di più il ruolo di console da gioco portatili. I più attempati tra i lettori ricorderanno sicuramente il successo riscosso da “Snake”, il minigioco sviluppato per i dispositivi della casa finlandese Nokia, o l’ambitissimo “N-gage”, il cellulare che nel 2003 voleva imporsi sul mercato come un vero e proprio device di gioco portatile.

Ebbene, dopo circa 20 anni possiamo dire che il mondo del gaming mobile ha subito un’evoluzione incredibile. Gli hardware integrati all’interno dei dispositivi sono diventati sempre più potenti e di conseguenza i titoli hanno raggiunto livelli qualitativi sempre più elevati. Con il tempo, sono nati persino alcuni gadget che mirano a rendere l’esperienza di gioco ancora più comoda e immersiva. Vediamo, in questo articolo, quali sono i 5 supporti rivoluzionari in grado di migliorare sensibilmente il tuo approccio con i videogiochi mobile.

Controller Joystick per dispositivi mobile

Moltissimi utenti non sembrano particolarmente attratti dal mobile gaming, poiché non abituati ad utilizzare il touch screen del telefono, specialmente se si parla di giochi contro altre persone online.

Proprio per questo motivo sul mercato è possibile trovare una grande varietà di supporti in grado di trasformare uno smartphone in un vero e proprio controller. I moderni gamepad per telefono, infatti, rendono molto più intuitiva l’esperienza di gioco e consentono agli utenti di utilizzare i comandi con maggiore rapidità.

Finger sleeves da gioco

Questi semplicissimi “copridita”, sono stati appositamente progettati per rendere l’esperienza di gioco mobile più performante. I finger sleeve, infatti, permettono ai pollici di tenere un grip ottimale sul touchscreen del telefono e di far sì che questi non scivolino durante le sessioni di gioco.

Rappresentano, certamente, l’ideale per giocare a titoli in cui la precisione gioca un ruolo fondamentale e per cui occorre calibrare in maniera maniacale la sensibilità del tocco. Sebbene buona parte della community dei giocatori li ritenga leggermente antiestetici, i finger sleeve fanno parte senza dubbio dei gadget di cui un vero gamer non può fare a meno.

Ventola di raffreddamento

Per quanto i moderni smartphone rappresentano dei veri e propri miracoli della tecnologia, non è possibile evitare che questi si surriscaldino durante le sessioni di gaming. Ciò accade specialmente quando si fa girare titoli particolarmente pesanti, e alla lunga può danneggiare le componenti interne del proprio dispositivo.

Su mercato, tuttavia, è possibile acquistare tantissime ventole di raffreddamento e dissipatori da applicare al proprio cellulare. Montati sul dorso dello smartphone, infatti, questi accessori contribuiscono a raffreddare il dispositivo e ad evitare che le applicazioni possano subire un crash.

Cuffie wireless

Se parliamo di immersività, il comparto audio ha sicuramente un ruolo fondamentale per un gamer. Proprio per questo può essere altrettanto fondamentale dotarsi di un paio di cuffie senza fili per vivere appieno i propri titoli preferiti.

Sul mercato è ormai possibile trovare una grande varietà di prodotti piuttosto interessanti e, soprattutto, adatti a qualsiasi tipologia di budget.

Mini powerbank per mobile

Sembrerà scontato, ma durante le sessioni di gioco mobile è importantissimo tenere sotto controllo i livelli di carica della propria batteria. Proprio per questo motivo può essere molto utile essere in possesso di una mini powerbank portatile attraverso cui ricaricare il proprio dispositivo in qualunque momento della giornata.

Conclusione

Questi, dunque, erano i 5 gadget che rappresentano un vero “must-have” per tutti i giocatori mobile. Tutti rappresentano dei supporti in grado di migliorare sensibilmente l’esper

ienza di gioco e, perché no, anche per donare al proprio dispositivo un irresistibile aria “geek”.