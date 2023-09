Redmi Note 13 Pro, le ultime anticipazioni prima dell’evento

Xiaomi sta si sta preparando a lanciare la serie Redmi Note 13 Pro. Prima del grande evento, però, ha deciso di svelare alcune informazioni interessanti riguardo al dispositivo.

Secondo la pagina ufficiale di Redmi su Weibo, la serie Note 13 Pro avrà una variante con 16 GB di RAM LPPDR5 e 512 GB di storage UFS 3.1. Si tratta di specifiche più che rispettabili, che si addicono a un telefono di fascia alta.

Il post non ha specificato se tali specifiche sono relative al modello base o al Note 13 Pro+, ma probabilmente saranno solo disponibili sul secondo. La pagina ha rivelato anche una ricarica rapida da 120W e una batteria da 5.000 mAh, probabilmente riservate anche in questo caso alla versione Plus.

Lo schermo del telefono sarà piatto, con un bordo sottile di appena 2,27 mm e un foro per la fotocamera selfie. Sono due le ultime incognite rimaste: quale sarà il prezzo e se sarà lanciato sul mercato internazionale. Ma con tutta probabilità lo scopriremo fra poco.