Addio Nokia Mobile: gli smartphone di HMD saranno venduti sotto altro nome

È la fine di un’era: HMD, produttore degli smartphone targati Nokia, brand di cui possiede licenza, inizierà a vendere i propri dispositivi sotto il proprio marchio personale. Si tratta quindi soltanto di un cambio di nome, ma è pur sempre un nome nostalgico.

Sul sito ufficiale di HMD compare una dicitura che spiega che, se si stanno cercando telefoni Nokia, si è nel posto giusto. Il cambio di nome potrebbe quindi spiegarsi con il desiderio di limitare le confusioni fra brand e consolidare tutti i dispositivi sotto uno solo, quello di HMD.

La maggior parte degli attuali smartphone e tablet marchiati Nokia saranno ancora venduti in offerta fino ad esaurimento scorte. Nokia Corporation, comunque, non va da nessuna parte: rimarrà nel settore dell’equipaggiamento di rete in qualità di prolifico licenziatario di brevetti. E fra poco, per la prima volta vedremo i primi telefoni targato HMD.