Alla scoperta dell’online sportsbook software che sta ridefinendo il settore iGaming

Un’innovativa soluzione di scommesse online

Con oltre 60 sport ed una vasta gamma che include selezioni pre-match, eventi in tempo reale, avvenimenti virtuali e campionati mondiali di eSports, Soft2bet è in grado di accontentare ogni esigenza e stile di gioco. Con l’innovativo online sportsbook software, propone un assortito ventaglio di opzioni per gli appassionati di scommesse sportive.

Tra le funzionalità più rilevanti, il cashout parziale permette ai punter di gestire i propri pronostici in modo flessibile, uscendo prima da una scommessa, rinunciando a parte dell’importo da gestire. Le statistiche sportive integrate forniscono ai giocatori tutti i dati necessari per analizzare gli eventi imminenti, inoltre è possibile selezionare determinati pronostici e combinare molteplici avvenimenti in un’unica schedina personalizzata.

Esperienze uniche di gioco

Gli utenti possono partecipare a competizioni settimanali, puntare su eventi pre match, in tempo reale, scommesse da smartphone o tablet, per completare sfide e ottenere laute ricompense. L’online sportsbook software non è solo una piattaforma di betting, ma anche un ambiente di gamification sportiva performante e avvincente.

Gli utenti possono anche accumulare delle carte, raffiguranti le loro squadre o i loro atleti preferiti. A disposizione dei giocatori vengono messe in palio numerose ricompense entusiasmanti e free bet con importo stabilito, che premiano la fedeltà dei clienti più assidui. A completare l’esperienza di gioco, laborando pronostici e in base ai risultati ottenuti, ci sono ulteriori competizioni e gratifiche.

Bonus e promozioni su misura

Gli strumenti inclusi consentono la creazione di bonus istantanei, mirati a specifici segmenti di pubblico e attivati dalle azioni dei giocatori. L’online sportsbook software va oltre le aspettative con un sistema avanzato di offerte promozionali e benefici per i punter.

La flessibilità nel definire l’attivazione dei bonus, la frammentazione dell’audience in base ai dati di registrazione e alle prestazioni, insieme a una varietà di opzioni di ricompensa, garantiscono un coinvolgimento duraturo. In aggiunta, gli strumenti di back-office semplificano la gestione dei bonus e consentono analisi dettagliate.

Collaborazioni strategiche e vasta gamma di contenuti

Soft2bet sta ridefinendo l’esperienza di gioco online attraverso collaborazioni strategicamente selezionate. La piattaforma si è associata con rinomati provider per pagamenti elettronici, offrendo agli utenti una varietà di opzioni, tra cui AstroPay, Google Pay, paysafecard, Klarna, Visa, Mastercard, Neteller, Skrill, Neosurf, MuchBetter, e molti altri.

Questa diversificata pletora di servizi di pagamento assicura non solo praticità ma anche sicurezza nelle transazioni finanziarie. Ma le partnership di Soft2bet non si fermano qui; la piattaforma ha stretto accordi con importanti software house del calibro di Netent, Pragmatic Play, Red Tiger, IsoftBet e Play’n Go. Queste intese garantiscono agli utenti accesso a una ampio carnet di giochi e contenuti di alta qualità, fornendo un’esperienza di gioco completa e appagante.