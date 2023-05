Altro che low-cost: Xiaomi 13 Ultra potrebbe costare come il Galaxy S23 Ultra

Come sempre, Xiaomi ha svelato il suo ultimo top digamma durante il lancio globale in Cina lo scorso aprile, ben prima del suo debutto in Italia. Lo Xiaomi 13 Ultra dovrebbe quindi sbarcare nel nostro Paese nelle prossime settimane, anche se al momento non sono ancora state fornite informazioni sulle date esatte e il prezzo di lancio.

Secondo Dealabs (portato da Billbil-kun, fonte affidabile su argomenti diversi dagli smartphone), il prezzo dello Xiaomi di maggior successo nel suo catalogo potrebbe arrivare a 1499 euro, nella configurazione con 12 GB di RAM e 512 GB di storage. Al momento del suo rilascio, il Galaxy S23 Ultra, punto di riferimento del mercato, costava 80 euro in meno. Tuttavia, va notato che lo Xiaomi dovrebbe includere nella confezione un caricabatterie rapido da 90 W.

Cosa possiamo aspettarci dallo Xiaomi 13 Ultra?

Come promemoria, il telefono include uno Snapdragon 8 Gen 2, uno schermo Oled QHD da 6,73 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, una batteria da 5000 mAh e quattro moduli fotografici, tra cui uno zoom 3,2X e uno zoom 5X.

Se Xiaomi è conosciuta per la sua aggressività sui prezzi, soprattutto nella gamma Redmi, che rappresenta la sua specialità, vediamo che per i modelli di fascia alta la logica non è necessariamente la stessa. Xiaomi sta gradualmente cercando di spostarsi verso l’alto e di allontanarsi da questa immagine di marchio limitata al livello di ingresso.