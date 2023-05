Come falsificare la posizione GPS su iPhone/iPad (iOS 16 incluso)

Al giorno d’oggi, con il costante progresso della tecnologia, lo spoofing del GPS è diventato una tendenza, e gli utenti desiderano falsificare la propria posizione geografica per i molteplici vantaggi che ne derivano, come ad esempio;

Migliorare la privacy online, soprattutto sulle app social

Visitare altri paesi per esplorare le app e i contenuti con limitazioni geografiche

Cambiare la posizione sulle mappe di Snapchat

Catturare Pokemon in tutto il mondo e giocare ad altri giochi basati sulla posizione geografica

Ottenere più incontri sulle app di incontri

Quando la funzione “Trova la mia posizione” permette agli altri di conoscerla, gli utenti iOS devono trovare un modo per falsificare la propria posizione GPS per ottenere i migliori risultati nel momento del bisogno.

In questo articolo abbiamo individuato i tre modi migliori per falsificare la posizione su iPhone/iPad in pochi clic. Iniziamo.

Come falsificare la posizione su iPhone/iPad senza Jailbreak

Sarete più che felici di sapere che esiste un eccellente strumento di localizzazione, come iToolab AnyGo, che consente agli utenti di iOS di falsificare le posizioni senza jailbreak ed è disponibile anche su iOS 16. Continuate a leggere per saperne di più.

iToolab AnyGo: La migliore app per falsificare la posizione sui dispositivi iOS

iToolab AnyGo è di gran lunga il miglior strumento di localizzazione per falsificare la posizione GPS e cambiarla su Android e iOS in pochi clic senza jailbreak. L’applicazione impedisce a diverse app di tracciare la vostra posizione e la nasconde senza che nessuno lo sappia. È anche possibile condividere la propria posizione virtuale sui social media e sulle APP con restrizioni geografiche.

Caratteristiche principali

Simula in modo naturale il movimento del GPS lungo qualsiasi percorso personalizzato senza camminare

Consente di utilizzare un joystick o una tastiera per controllare la direzione del movimento del GPS.

Raccogliere e importare i file di percorso GPX dei giochi più popolari per un utilizzo futuro.

Simulazione della posizione GPS su un massimo di 15 dispositivi contemporaneamente

Supporta giochi AR basati sulla localizzazione, app sociali e di incontri

Supporta i dispositivi iOS 16 più recenti

Personalizzare la velocità e mettere in pausa in qualsiasi momento

Personalizzazione dei tempi di ciclo con un timer di raffreddamento

Consente di raccogliere le posizioni preferite e di salvare i record storici.

Permette di effettuare lo spoofing su WiFi in modalità wireless

Simula la realtà attraverso modalità naturali e variabili

Come utilizzare questo spoofer di posizione per iOS?

Verificate i modi in cui potete usare iToolab AnyGo per falsificare le posizioni GPS in pochi clic.

Fase 1: Avviare l’app iToolab AnyGo e collegare il dispositivo iOS, assicurandosi di abilitare la Modalità sviluppatore su iOS 16.

1. Teletrasporto in qualsiasi luogo

Una volta stabilita la connessione, si vedrà la propria posizione attuale sulla mappa. Fare clic sull’icona Teletrasporto e inserire il sito in cui ci si vuole teletrasportare. Toccare Cerca. Quando il sistema registra il nuovo luogo, fare clic su Vai.

2. Simulare il movimento lungo un percorso specifico

Fare clic sul percorso a due punti e scegliere il luogo desiderato. Trascinare il cursore inferiore per selezionare la velocità e fare clic su Vai. Scegliere quindi il numero di volte che si desidera spostarsi tra le due località e toccare Vai.

3. Simulare il movimento lungo un percorso specifico (punti multipli)

Fare clic sul percorso Multi-spot e selezionare tutte le località desiderate. Scegliere una velocità di spostamento e fare clic su Vai. Specificare il numero di volte in cui spostarsi lungo il percorso scelto e fare clic su Vai.

4. Salto manuale/automatico per teletrasportarsi in luoghi personalizzati

Fare clic su Salta modalità teletrasporto, selezionare la posizione e creare un percorso personalizzato. Fare clic su Vai.

Toccare Avanti per continuare a saltare e raggiungere direttamente la fermata successiva. Toccare Fine per terminare tutti i punti e OK per abbandonare il gioco.

Assicurarsi di selezionare la casella Salto automatico dopo il cooldown per saltare automaticamente.

5. Importare file di percorso GPX in Autowalk

Fare clic sull’icona GPX, selezionare il file che si desidera utilizzare e importarlo nel programma AnyGo. Quindi, scegliere il numero di volte che si desidera ripetere il percorso e toccare Vai.

Come falsificare la posizione dell’iPhone con un dispositivo Jailbreaking?

Il jailbreak (o la modifica) dei dispositivi iOS è un altro modo per falsificare la posizione di iOS, ma comporta un elenco di svantaggi come l’esposizione a minacce e malware, l’annullamento della garanzia, la riduzione della stabilità e della sicurezza del dispositivo, i conflitti con la versione di iOS e l’hard brick permanente (se non si esegue correttamente il jailbreak del dispositivo).

Inoltre, il jailbreak è disponibile solo per iPhone 5s – iPhone X e per iOS 14 – 14.3.

Quindi, se siete esperti con sufficiente conoscenza e pazienza e siete tranquilli con i rischi associati al jailbreak, ecco come potete facilmente falsificare la posizione di un iPhone utilizzando le applicazioni Cydia, effettuando il jailbreak di un dispositivo iOS.

Fase 1: scaricare un buon strumento per il jailbreak sul PC e assicurarsi che sia compatibile con il dispositivo iOS.

Fase 2: Seguire le istruzioni indicate su idownloadblog per eseguire il jailbreak dell’iPhone.

Nota: si sconsiglia di eseguire il jailbreak dell’iPhone o di qualsiasi altro dispositivo iOS, in quanto invalida la garanzia del dispositivo e può anche provocarne il blocco (anche se non è molto comune).

Passo 3: Una volta completato il jailbreak, aprite Cydia sul vostro iPhone e cercate l’applicazione Location Faker.

Fase 4: Eseguire l’applicazione Location Faker sull’iPhone. Visitate il pannello delle preferenze e inserite i valori di longitudine e latitudine.

Nota: se non si è sicuri dei valori esatti (longitudine e latitudine) di una particolare località, aprire Google Maps e inserire un PIN in qualsiasi punto per ottenere i valori corretti del luogo specifico sulla mappa.

È possibile falsificare la posizione dell’iPhone/iPad con una VPN?

Purtroppo, NO. Un’app VPN è utile solo per cambiare la vostra posizione durante la navigazione in Internet sul vostro iPhone. Non sarà quindi possibile condividere le false posizioni GPS su altre applicazioni basate sulla localizzazione, come Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat e così via. Tuttavia, una buona app VPN può aiutarvi a sbloccare servizi e siti web specifici come Skype, Twitter, Facebook, YouTube e Gmail se sono censurati nella vostra località/paese.

Verificate come potete falsificare la vostra posizione IP con una buona VPN.

Fase 1: scaricare un’applicazione VPN dall’App Store sul vostro iPhone. Ad esempio, è possibile installare applicazioni VPN popolari come Express VPN, Turbo VPN o Nord VPN dall’App Store.

Fase 2: Eseguire l’applicazione VPN scaricata sull’iPhone e consentirle di apportare modifiche alle configurazioni VPN.

Fase 3: Selezionare la posizione di un server VPN dalla scheda Locations e fare clic sul pulsante connect.

Conclusioni finali

Questi sono i tre modi pratici per falsificare la posizione GPS sui dispositivi iOS ed esplorare i vantaggi dello spoofing. Tuttavia, vi sconsigliamo di utilizzare le applicazioni Cydia per il jailbreak o la VPN per falsificare la vostra posizione IP.

In ogni caso, il modo più intelligente sarebbe sicuramente quello di utilizzare iToolab AnyGo – GPS Location Changer per falsificare le posizioni GPS su tutte le app con restrizioni geografiche senza jailbreak. La sua interfaccia semplice lo rende facile da usare anche per i principianti.