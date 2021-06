Amazon annuncia il Prime day per il 21 e il 22 giugno

Amazon ha annunciato che il suo evento annuale Prime Day si svolgerà il 21 e 22 giugno. Per il secondo anno consecutivo il gigante americano dell’online sceglie di abbandonare la sua classica data di luglio, anticipando uno dei suoi principali eventi della stagione.

La vendita – della durata di due giorni – vedrà migliaia di offerte lanciate in tutte le categorie, che vanno dalla moda e bellezza, alla tecnologia e alla casa. Le offerte prenderanno ufficialmente il via alla mezzanotte del 21 giugno a livello globale e dureranno fino alle 23:59 del 22 giugno.

L’evento offrirà inoltre ai membri Prime una serie di altri vantaggi nonché esclusive promozioni su Prime Video, Amazon Music e Prime Gaming.

Per accedere ai vantaggi bisogna essere clienti Prime: se non si è ancora iscritti si può farlo da questo sito e iniziare un periodo di uso gratuito di 30 giorni.

Il Prime day dei dispositivi Alexa

Anche quest’anno Alexa e i dispositivi Amazon saranno protagonisti delle offerte. A partire da oggi infatti i clienti potranno chiedere ad Alexa tutte le curiosità relative al Prime Day e impostare un reminder per il giorno dell’evento. Basterà chiedere “Alexa, quando sarà il Prime Day?” oppure “Alexa, quanto dura il Prime Day?”, per ricevere tutte le informazioni utili relative a date e orari. Inoltre, pronunciando al proprio dispositivo “Alexa, tienimi aggiornato sul Prime Day”, i clienti verranno automaticamente avvisati attraverso notifiche dell’inizio ufficiale. E il 21 e 22 giugno, pronunciando “Alexa, quali sono le mie offerte del Prime Day?”, gli utenti potranno scoprire e approfittare delle offerte in corso.