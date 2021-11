Amazon AppStore non funziona su Android 12 e questo è un problema

L’Amazon AppStore è lo store ufficiale di Fire OS, il sistema operativo basato sul progetto Open Source Android. Fondamentalmente, si tratta di una versione di Android in cui Amazon ha sviluppato i propri servizi. Inizialmente, Amazon AppStore era un’alternativa al Play Store appositamente progettata per i tablet Amazon Fire ma nel corso del tempo l’azienda ha deciso di distribuire il suo app store ovunque.

Molti utenti che hanno scelto di essere meno dipendenti da Google hanno scelto altri store, come F-Droid. L’Amazon AppStore è tra queste alternative ed è anche partner di Microsoft come distributore di app Android su Microsoft Store per Windows 11.

Dall’arrivo di Android 12, gli utenti hanno però riscontrato un grosso problema: l’Amazon AppStore non funziona sulla nuova versione di Google. Ancora più grave, per motivi di licenza DRM, le applicazioni scaricate dall’AppStore non funzionano più dopo l’aggiornamento del sistema operativo.

Amazon deve ancora distribuire una correzione, ma il team interno sta indagando su questo problema.