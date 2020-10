Amazon compie 10 anni e festeggia con un concorso a premi

Amazon.it festeggia a breve il suo decimo compleanno. Per l’occasione dà la possibilità ai suoi clienti di partecipare a un concorso ricco di premi. Fino al 15 novembre chiunque effettua un ordine del valore minimo di 30 euro, parteciperà all’estrazione di buoni regalo Amazon del valore rispettivamente di cento, mille euro e diecimila euro.

I primi dieci anni di Amazon.it

Il 23 novembre Amazon.it festeggia 10 anni. Proprio così. E’ già passata una decade da quando il colosso dell’e-Commerce made in Usa è sbarcato in Italia, cambiando le nostre abitudini in meglio. Se all’inizio eravamo poco pratici ed esperti verso gli acquisti con un click, adesso, anche a prescindere da quarantena e Covid, riconosciamo la comodità del servizio. Offre tanti prodotti e offerte interessanti che nel giro di pochi giorni arrivano direttamente a casa. E se non vanno bene, l’assistenza e il reso funzionano in modo pressoché impeccabile.

Il concorso: come partecipare

Per partecipare al concorso di Amazon è semplice. Fino alla mezzanote del del 15 novembre 2020, basterà effettuare dal proprio account un ordine di importo pari o superiore a 30 euro di prodotti venduti e spediti da Amazon. Il 19 novembre, i clienti riceveranno all’ indirizzo e-mail associato al proprio account i codici numerici di partecipazione – la quantità cambierà in funzione di quanti ordini idonei abbiano effettuato – che saranno oggetto di estrazione per l’assegnazione dei premi in palio.

I premi in palio

In palio sono tre regali. Il primo premo consiste in due Buoni Regalo Amazon.it digitali del valore di 5.000 euro ciascuno, per un valore complessivo di 10.000 euro. Il premio sarà assegnato tramite estrazione di un codice di partecipazione. Il secondo premio, invece, prevede dieci Buoni Regalo Amazon.it digitali del valore di mille euro ciascuno. Il premio questa volta sarà assegnato tramite l’estrazione di dieci codici di partecipazione. Infine il terzo premio assegna al fortunato estratto cento Buoni Regalo Amazon.it digitali del valore di 100 euro ciascuno. Il premio sarà assegnato tramite estrazione di 100 codici di partecipazione.