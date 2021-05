Amazon Echo Show 8 e Echo Show 5 da oggi con videocamere più potenti

Amazon lancia la nuova generazione di smart speaker con display Echo Show 8 ed Echo Show 5. Rispetto ai precedenti modelli sono dotati di videocamere più potenti, per consentire videochiamate più definite e confortevoli. In particolare, spiega Eric Saarnio, Viceperesidente di Amazon Devices EU, “con i nuovi dispositivi Echo Show ci siamo concentrati sulle comunicazioni, integrando una potente fotocamera e le funzionalità di panoramica e zoom digitale sul nuovo Echo Show 8, aggiornando la fotocamera di Echo Show 5 e aggiungendo la possibilità di accedere in modo sicuro alla fotocamera integrata per controllare la propria casa da remoto”.

Echo Show 8

Il nuovo Echo Show 8 vanta un brillante schermo HD da 8 pollici, una potente fotocamera da 13 Megapixel, un nuovo processore octa-core e due altoparlanti stereo per un suono nitido e bilanciato. La fotocamera esegue automaticamente la panoramica, lo zoom e le inquadrature digitali durante le videochiamate, in modo che i soggetti rimangano sempre al centro dell’inquadratura. È possibile effettuare videochiamate di gruppo tramite Alexa, creando un gruppo fino a un massimo di sette persone e dicendo semplicemente “Alexa, chiama il gruppo Famiglia” per partecipare.

Con i suoi doppi altoparlanti stereo e il display HD, Echo Show 8 offre un’esperienza di intrattenimento coinvolgente. Si possono sfogliare serie TV o film dalle piattaformestreaming come Prime Video e Netflix, in maniera immediata. Grazie ad Alexa, si può riprodurre musica da servizi musicali come Amazon Music, Apple Music o Spotify. É, inoltre, possibile seguire le video ricette di GialloZafferano passo passo. Echo Show 8 offre la possibilità di utilizzare Amazon Photos per trasformare la schermata iniziale in una cornice digitale. Inoltre, i clienti Prime hanno a disposizione un archivio di foto cloud illimitato e a piena risoluzione con Amazon Photos e il display a colori adattivo di Echo Show 8 renderà le foto impeccabili con qualsiasi condizione di luce.

Gestire la propria Smart Home è semplice grazie alla possibilità di controllare dispositivi compatibili come fotocamere, luci e altro utilizzando il display interattivo o la propria voce. Si può, infine, visualizzare in diretta il feed della telecamera di Echo Show 8 tramite il proprio account dell’app Alexa o da altri dispositivi Echo Show, per monitorare la casa da remoto. Prezzo: 129,99 euro e attualmente in offerta a 109,99 euro.

Echo Show 5

Con il suo display compatto da 5,5 pollici e con tre colori tra cui scegliere – Antracite, Bianco Ghiaccio e il nuovo Blu Notte – Echo Show 5 si adatta facilmente a qualsiasi stanza della casa. Grazie ad Alexa, si possono leggere le news della giornata, impostare sveglie e timer, controllare il calendario e ascoltare musica in streaming, semplicemente attraverso la propria voce.

Inoltre, Echo Show 5 dispone di una fotocamera HD aggiornata con il doppio dei pixel, ideale per videochiamare o per effettuare Drop In e controllare se la cena è pronta: si accede, infatti, in modo sicuro alla fotocamera integrata su Echo Show 5 tramite l’app Alexa per controllare la propria casa da remoto.

Echo Show 5 è in listino a 89,99 euro ma attualmente in offerta a 79,99 euro.

Progettati per la privacy

I dispositivi Echo sono tutti progettati con diversi elementi per la protezione della privacy, come i comandi per disattivare i microfoni e la telecamera, il copri-telecamera integrato e la possibilità di leggere ed eliminare le registrazioni vocali. Per saperne di più sulle funzionalità progettate per la privacy, visitare l’Alexa Privacy Hub: www.amazon.it/alexaprivacy.

Disponibilità

Echo Show 8 è disponibile nei colori Antracite, Bianco Ghiaccio; Echo Show 5 in Antracite, Bianco Ghiaccio e Blu Notte. I preordini iniziano oggi e la spedizione dei dispositivi inizierà il mese prossimo.