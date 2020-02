Amazon Echo Show 8: Alexa ha un nuovo display

Amazon Echo Show 8 è il nuovo smart speaker con Alexa in preordine già da oggi su Amazon.it a 129,99 euro (le spedizioni inizieranno il 26 febbraio). Si inserisce per ampiezza di diagonale fra i due modelli già sul mercato, Echo Show con display da 10 pollici ed Echo Show 5 con pannello da 5 pollici, andando così a soddisfare chi desidera un polliciaggio intermedio fra i due.

Proposto nei due colori nero antracite e grigio chiaro, Amazon Echo Show 8 integra l’intelligenza artificiale di Alexa, con cui è possibile interagire via voce – come nel caso dei tradizionali speaker senza display – oppure grazie al touchscreen, alla stregua di un comune tablet.

Il multimedia

La presenza del display conferisce alla gamma Echo Show, e dunque anche al neonato modello, una spiccata vocazione multimediale. Sarà possibile visualizzare contenuti video come i film e le serie Tv di Amazon Prime Video, seguire le notizie di TGCOM24, guardare in diretta le radio TV più importanti ma anche riprodurre video musicali con Vevo, consultare le previsioni del tempo, seguire le ricette di Giallo Zafferano e tanto altro. Non ultimo, Echo Show 8 può essere utilizzato anche come cornice fotografica per visualizzare le proprie foto.

Videochiamate e privacy

Sarà inoltre possibile effettuare videochiamate con Skype o utilizzare la funzione Drop-in fra più dispositivi Alexa in altre stanze o con altri utenti. Ciò è reso possibile dalla presenza di una videocamera frontale con sensore da 1 Megapixel. Nessun problema di privacy, come già per gli altri dispositivi Echo, grazie alla presenza di un pulsante che elettronicamente disabilità la videocamera e i microfoni ma anche di un copri-telecamera che oscura l’obiettivo. Resta anche l’indicatore visivo che mostra quando audio e video vengono inviati sul cloud di Amazon per sfruttare l’intelligenza artificiale di Alexa o per le comunicazione con altri utenti.

Le skill

Oltre a sfruttare le migliaia di skill già rese disponibili da sviluppatori terzi per l’ecosistema di smart speaker con Alexa, gli utenti potranno utilizzare oltre 400 skill dedicate in modo specifico ai dispositivi Echo equipaggiati con display. Oltre a tutto ciò, Echo Show 8 consente di interagire con i dispositivi per la smart home, come videocamere di sicurezza, termostati, citofoni intelligenti, lampade, prese smart e altro ancora.

La musica

Sul fronte audio sarà invece possibile ascoltare musica da Amazon Music (con l’iscrizione ad Amazon Prime vi sono oltre due milioni di brani gratuiti, mentre con Amazon Music Unlimited si sale a 50 milioni), Apple Music, Spotify e tanti altri servizi musicali. Per un’esperienza sonora più avvolgente, anche Echo Show 8 potrà essere connesso ad altri smart speaker per configurazioni audio multi-room. Tutto può essere configurato e gestito dall’app Alexa gratuita e compatibile con i dispositivi Android, FireOS e iOS.

Amazon Echo Show 8: le specifiche

Fra le caratteristiche tecniche di Amazon Echo Show 8 ricordiamo la presenza di quattro microfoni per un’interazione vocale più affidabile, l’uscita audio da 3,5 millimetri cui connettere uno speaker ausiliario, connettività Wi-Fi e Blueooth per lo streaming musicale da smartphone e tablet, i due pulsanti (oltre a quello per microfono/telecamera on-off) per regolare il volume, altoparlanti al neodimio da 52 mm e radiatore passivo per i bassi, dimensioni di 200,4×135,9×99,1 mm e peso di 1.037 grammi.