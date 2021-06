Amazon Echo stacca la spina con la Base Batteria

Amazon presenta la nuova Base Batteria, un accessorio che trasforma gli smart speaker Echo in speaker portatili, facendo venire meno la necessità del collegamente alla presa elettrica. L’autonomia di funzionamento è di 5 ore di riproduzione. Naturalmente, in presenza di una connessione a Internet, è possibile usufruire di tutti i servizi di Alexa, musica in streaming compresa.

La Base Batteria per Echo (4a generazione) è già in vendita a 39,99 euro e la Base Batteria per Echo Dot (4a generazione) mentre quella per Echo Dot ed Echo Dot con orologio (4a generazione) ha un costo di 29,99 euro.