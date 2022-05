Amazon Fire TV: la soluzione per ringiovanire i Tv più vecchi, trasformandoli in smart Tv

Lo switch off verso il nuovo digitale terrestre sta senza dubbio accelerando il cambio generazionale degli apparecchi che si trovano nelle case degli italiani. Tuttavia, anche oggi, circa 6 milioni di televisori in Italia si possono considerare quasi oggetti di antiquariato, perché acquistati più di dieci anni fa, mentre per oltre 12 milioni di televisori non è addirittura possibile ricostruire la data dell’acquisto.

I Tv non smart

I televisori non smart, cioé che non possono collegarsi a Internet, rappresentano ancora una parte importante degli apparecchi presenti nel nostro Paese. E ciò costituisce un problema, perché da questi dispositivi è precluso qualcunque accesso ai contenuti in streaming, free o a pagamento. YouTube, Dazn, Raiplay sono solo alcuni esempi di scelte disponibili solo online.

E allora come fare? Sostituire un Tv obbliga comunque ad andare in contro a una spesa non banale, inoltre alcuni apparecchi sono posizionati in luoghi come la cucina, il tinello o una seconda camera e sono utilizzati poche ore al giorno. Necessiterebbero di un upgrade e non di una sostituzione.

La soluzione: la Fire Tv di Amazon

Una soluzione rapida, perfettamente funzionante ed economica per trasformare anche i Tv più vecchi in smart Tv è qella offerta da Amazon, con i suoi dispositivi Fire TV di Amazon.

I dispositivi Fire TV danno accesso a migliaia di app, Skill Alexa e svariati canali, oltre a migliaia di film e serie TV. Fra queste Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Now, DAZN, Mediaset Play Infinity e RaiPlay. É anche possibile ascoltare canzoni, playlist, stazioni radio live e podcast, grazie ad Amazon Music, Spotify e Apple Music.

La famiglia di dispositivi Fire TV spazia da Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick, Fire TV Stick 4K, Fire TV 4K Max, a Fire TV Cube. E con il telecomando vocale Alexa si può usare la voce per cercare e avviare la riproduzione dei contenuti pronunciando, ad esempio, “Alexa, cerca un film romantico”.

Infine, i vecchi televisori non devono nemmeno avere necessariamente una connessione HDMI, perché con dei semplici adattatori (da acquistare separatamente) è sufficiente una connessione SCART o VGA per rendere smart la propria TV con l’aiuto di un dispositivo Fire TV.