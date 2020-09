Amazon Music HD, più definizione per la tua musica

Difficile trovare appassionati più esigenti degli audiofili: ascoltare musica alla massima definizione audio possibile è per tanti non solo un desiderio ma un must. Ecco perché Amazon ha deciso di lanciare Amazon Music HD, il nuovo servizio di musica in streaming in alta definizione con canone di abbonamento mensile di 14,99 euro (che è già iscritto ad Amazon Music Unlimited può effettuare l’upgrade pagando un’extra mensile di 5 euro).

In fatto di specifiche tecniche, Amazon Music HD offre per tutto il database di brani uno streaming audio con campionamento a 44 kHz di frequenza e 16 bit di risoluzione, la stessa dei Cd audio. Per una vasta selezione, parliamo di alcuni milioni di brani, questi valori salgono a 192 kHz e 24 bit per un ascolto in Ultra HD.

Amazon Music HD può essere fruito attraverso tutti i dispositivi Amazon Echo, Fire Tv e tablet Fire ma anche con gli speaker connessi di produttori terzi, oltre che con gli smartphone e i tablet Android e iOS.

Il nuovo servizio, che conta un ventaglio di oltre 60 milioni di brani musicali, è reso disponibile in Italia e in un ristretto numero di Paesi al mondo al momento. I nuovi iscritti ad Amazon Music potranno fruirne gratuitamente per un periodo di 90 giorni senza costi aggiuntivi recandosi all’indirizzo web https://www.amazon.it/music/unlimited/hd.

«Abbiamo dialogato con molti artisti durante lo sviluppo di Amazon Music HD: erano entusiasti del fatto che i fan potessero riprodurre in streaming la propria musica preferita ascoltandola come era stata registrata in originale», ha commentato Steve Boom, VP of Amazon Music. «Dal rock all’hip-hop dalla classica al pop, crediamo che ascoltare musica con questo livello di qualità possa far innamorare ancora di più i clienti della propria musica e degli artisti preferiti. Nell’introdurre questa nuova esperienza di ascolto per i nostri clienti e per il settore, combiniamo la comodità della riproduzione in streaming con le emozioni, la potenza, la chiarezza e le varie sfumature delle registrazioni originali».