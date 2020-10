Amazon Prime Day 2020: tutte le migliori offerte

Al via l’Amazon Prime Day 2020, l’evento annuale di vendite flash che il gigante degli e-commerce propone ai suoi abbonati per il 6° anno consecutivo. Le offerte esclusive per i clienti Prime proseguiranno per tutta la giornata con migliaia di prodotti disponibili nell’arco di poche ore.

Le offerte saranno disponibili soltanto per i membri Amazon Prime. Nel 2019 l’Amazon Prime Day ha riscosso un enorme successo, registrando una crescita incredibile rispetto all’anno precedente.

Ecco le migliori offerte selezionate per i nostri lettori:

Smartphone

Offerta 67 Recensioni Samsung Galaxy Note20... La precisione di S Pen incontra la potenza di Galaxy...

Smartband, Smartwatch e Tablet

Offerta 63 Recensioni Samsung Galaxy Watch3... Galaxy Watch3 vanta un design classico, con cassa in...

Cuffie e accessori hi-tech

PC

49 Recensioni MSI GP75 Leopard 10SEK-050IT,... Solo chi sa adattarsi al cambiamento è in grado di...

59 Recensioni Laptop HUAWEI MateBook 13... Schermo FullView Display 2K da 13 pollici: grazie a un...

Videogames

Offerta 69 Recensioni FIFA 21 PlayStation 4, include... Passa alla versione per console PS5 o Xbox Series X

Altro

Offerta 861 Recensioni Nest Termostato 3A... Termostato connesso e programmabile che ti consente di...

1.011 Recensioni Auralum Rubinetto Miscelatore... Nero elegante e pratico, progettato per te che ha un...