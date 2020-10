Il grande giorno Apple è finalmente arrivato. Stasera all’Apple Park di Cupertino (nell’immagine in apertura) si alzerà il sipario sulla generazione di iPhone 12 e iPhone 12 Pro. L’atteso evento può essere seguito in live streaming.

Stasera alle 19 italiane

Come seguire l’evento di stasera? La presentazione sarà trasmessa in streaming sul sito ufficiale di Apple (qui) oggi, alle 10 californiane, le 19 in Italia, come d’abitudine. Si potrà seguire anche sull’applicazione dedicata Apple Events, integrata nella Apple Tv. Non solo: l’evento sarà trasmesso anche sulla pagina YouTube del gruppo, la diretta è già programmata qui.

L’invito e il 5G

L’invito di Apple recita “Hi, speed”, cioè “Benvenuta, velocità”, a sottolineare la connettività 5G di cui saranno dotati tutti i modelli in arrivo. Ma anche alle prestazioni del nuovo chip A14 che, come sempre, farà fare passi da gigante allo smartphone del colosso guidato da Tim Cook. In che termini? Dalla reattività delle app alle potenzialità sul fronte della personalizzazione, intelligenza artificiale ed elaborazione fotografica.

iPhone 12, aspettative in via di conferma

Apple stasera svelerà finalmente i quattro modelli di iPhone 12 di cui si sa già molto. Ci saranno l’iPhone 12 da 5,4 pollici, modello base con scocca in alluminio e doppia fotocamera posteriore ma display Oled, e l’iPhone 12 Max da 6,1 pollici, un modello entry level, con scocca in alluminio e due fotocamere posteriori. Ci saranno anche l’iPhone 12 Pro sempre da 6,1 pollici, modello di fascia superiore con tre fotocamere posteriori e scanner Lidar, e infine l’iPhone 12 Pro Max da 6,7 pollici che mantiene le caratteristiche dei precedenti e aumenta ulteriormente le dimensioni